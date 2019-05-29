Новим начальником УДО став боєць, який потиснув руку терористу Моторолі
Олексія Оцерклевича призначено начальником Управління державної охорони України
Зеленський звільнив Гелетея з посади начальника Управління державної охорони України
Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Оцерклевича начальником Управління державної охорони України.
Відповідний указ №334/2019 розміщено на сайті глави держави.
«Призначити Оцерклевича Олексія Ярославовича начальником Управління державної охорони України», - йдеться в документі.
Іншим указом - №333/2019 - Зеленський звільнив Валерія Гелетея з посади начальника Управління державної охорони України.
Олексій Ярославович Оцерклевич — український військовик, підполковник Збройних сил України. Учасник війни на сході України, заступник командира 1-го механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади у часи боїв за Донецький аеропорт.
Зазначимо, що на сайті «Вікіпедія» описано два скандальні інциденти, у які потрапляв Оцерклевич:
- 11 березня2011 року в частині А-1048, де Олексій Оцерклевич обіймав посаду командира роти, стався інцидент під час якого 20-річний солдат Олексій Д'яконов зламав собі ногу 32-кілограмовою гирею. За словами командування частини, які згодом підтвердив і сам потерпілий, Д'яконов за півроку служби «напрацював» на 7 попереджень і жодного заохочення. Після чергового порушення дисципліни Оцерклевич запропонував солдату самому обрати собі міру покарання і той зголосився носити 32-кілограмову гирю. Ротний же віддав наказ солдатам пробігти декілька разів навколо казарми. Рядовий Д'яконов побіг з гирею в руках, проігнорувавши команду «Стій!», послизнувся і зламав гирею ногу. Втім, очевидно, що подібне пояснення задовольнило не всіх і Військова прокуратура Деснянського гарнізону відкрила кримінальну справу за статтею 424 (частина 2) Кримінального кодексу України, згідно з якою Олексія Оцерклевича мали намір засудити на 5 років позбавлення волі за перевищення службових повноважень та не уставні методи впливу на солдат строкової служби.
- У грудні 2014 року журналісти російського телеканалу Lifenews показали сюжет про зустріч «кіборгів» з бойовиками ДНР поблизу Донецького аеропорту. Переговори з ватажком терористів Моторолою вів Олексій Оцерклевич. Український офіцер потиснув бойовику руку та сказав, що вважає цю війну «братовбивчою», ініційованою політиками та нікому не потрібною. Ця ситуація спричинила сильний резонанс в українському суспільстві, яке різко засудило вчинок Оцерклевича. Сам офіцер в своє виправдання заявив, що насправді йому хотілося задушити Моторолу, але перш за все треба було вивести без стрілянини українських солдат. Окрім того, він повідомив, що за декілька днів потому зустрівся з Павловим ще раз і, приспавши його пильність, надав змогу провезти оточеним бійцям дві машини боєприпасів