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    Політика

    Президент скоротив штат Державного управління справами

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    Згідно указу глави держави, чисельність штату держуправління знизиться на 10 осіб - Президент скоротив штат Державного управління справами
    Згідно указу глави держави, чисельність штату держуправління знизиться на 10 осіб

    Зеленський затвердив граничну чисельність працівників Державного управління справами в кількості 155 осіб

    Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким гранична чисельність працівників Державного управління справами скорочена до 155 осіб.

    Про це йдеться у відповідному указі, оприлюдненому на сайті Офісу президента.. 

    Згідно з указом №895/2019, Зеленський скасував указ президента від 2012 року, який встановлював чисельність працівників Державного управління справами в кількості 165 осіб. 

    Новим указом президент затвердив граничну чисельність працівників Державного управління справами в кількості 155 осіб.

    До слова, президент Володимир Зеленський призначив заступника міністра оборони Олександра Поліщука головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю й вніс зміни до положення про цю комісію.

    29 листопада президент Володимир Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса від виконання обов'язків голови міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави та вивів його зі складу міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

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