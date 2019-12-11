Президент скоротив штат Державного управління справами
Зеленський затвердив граничну чисельність працівників Державного управління справами в кількості 155 осіб
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким гранична чисельність працівників Державного управління справами скорочена до 155 осіб.
Про це йдеться у відповідному указі, оприлюдненому на сайті Офісу президента..
Згідно з указом №895/2019, Зеленський скасував указ президента від 2012 року, який встановлював чисельність працівників Державного управління справами в кількості 165 осіб.
Новим указом президент затвердив граничну чисельність працівників Державного управління справами в кількості 155 осіб.
До слова, президент Володимир Зеленський призначив заступника міністра оборони Олександра Поліщука головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю й вніс зміни до положення про цю комісію.
29 листопада президент Володимир Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса від виконання обов'язків голови міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави та вивів його зі складу міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.