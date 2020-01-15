Зеленський зробив «Феофанію» доступною для всіх



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Зеленський підписав указ, яким дозволив українцям лікуватися в лікарні «Феофанія»

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє українцям лікуватися в лікарні «Феофанія».

Про це повідомили в Офісі президента.

«Кабінету міністрів України та Державному управлінню справами в тримісячний термін вжити заходів, необхідних для забезпечення доступності для громадян сучасних методів діагностики і лікування, високоспеціалізованої медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею «Феофанія» Державного управління справами», — йдеться в повідомленні.

У травні 2019 року урядовий комітет з економічних питань підтримав законопроєкт №10231, який виводить медичні заклади у підпорядкуванні ДУС і Нацакадемії медичних наук процесу трансформації системи охорони здоров'я.

Рішення було ухвалено за особистого сприяння голови комітету, першого віцепрем'єра Степана Кубіва.

У МОЗ, яке тоді очолювала Уляна Супрун, наполягали, що відомчі медичні заклади, зокрема депутатська лікарня «Феофанія», повинні перейти на принцип «гроші йдуть за пацієнтом».

У 2020 році в Україні має розпочатися реформа вторинної медичної допомоги. Вона передбачає, що, отримавши скерування від сімейного лікаря до вузького спеціаліста, пацієнт зможе звернутися до будь-якого фахівця цього профілю в будь-якому медичному закладі України. НСЗУ платитиме медзакладу за кожну надану цим фахівцем послугу.