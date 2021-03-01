Зеленський призначив нового голову Херсонської ОДА
Козир у 2005-2019 роках працював на різних посадах на державних і приватних підприємствах вугільної галузі
Президент України Володимир Зеленський призначив головою Херсонської обласної державної адміністрації Сергія Козиря. Раніше він тимчасово виконував обов'язки керівника ОДА. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Відповідний указ глава держави підписав 1 березня. Вручаючи Козирю службове посвідчення Володимир Зеленський побажав йому успіхів у роботі.
«Ви вже проявили себе під час виконання обов'язків голови Херсонської ОДА. Херсонська область має величезний потенціал для розвитку, і головним завданням є втілення в життя всіх цих можливостей», - заявив він.
Сергій Козир народився 1984 року в Донецьку. У 2007-му закінчив Донецький національний технічний університет за напрямом «розробка родовищ корисних копалин», у 2009-му – Донецький національний технічний університет за спеціальністю «фінанси». 2014 року здобув ступінь бакалавра з правознавства у Донецькому національному університеті.
У 2005 році почав працювати на посаді гірничого майстра підземної дільниці вентиляції та техніки безпеки «Шахтоуправління «Трудівське» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія». У 2005-2019 роках працював на різних посадах на державних і приватних підприємствах вугільної галузі. З вересня 2019-го – заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації. З грудня 2020 року – т. в. о. голови Херсонської ОДА.
Нагадаємо, 3 грудня Зеленський підписав указ, яким звільнив колишнього голову Херсонської ОДА Юрія Гусєва з посади. На його місце президент призначив тимчасового голову Херсонської ОДА Сергія Козиря.