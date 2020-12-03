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    Зеленський призначив Козиря тимчасовим керівником Херсонської ОДА

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    Сергій Козир працює на посаді заступника голови Херсонської ОДА з вересня 2019 року&nbsp; - Зеленський призначив Козиря тимчасовим керівником Херсонської ОДА
    Сергій Козир працює на посаді заступника голови Херсонської ОДА з вересня 2019 року 

    Очільник Херсонської ОДА очолив «Укроборонпром»

    Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Козиря тимчасовим виконувачем обов'язків голови Херсонської обласної державної адміністрації.

    Відповідний указ №530/2020 від 3 грудня оприлюднено на сайті глави держави.

    «Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Херсонської обласної державної адміністрації на Козиря Сергія В'ячеславовича», – йдеться в документі.

    Сергій Козир працює на посаді заступника голови Херсонської ОДА з питань регіонального розвитку, інфраструктури та екології з 5 вересня 2019 року. Раніше працював у вуглевидобувних підприємствах, у тому числі ДТЕК Павлоградвугілля.

    Нагадаємо, 3 грудня на сайті президента також оприлюднено указ №529/2020 про звільнення з посади голови Херсонської ОДА Юрія Гусєва, якого президент України 3 грудня призначив генеральним директором державного концерну «Укроборонпром».

    Напередодні Кабмін погодив звільнення голови Херсонської облдержадміністрації Гусєва. 

    Як повідомляли ЗМІ 1 грудня, очільник Херсонської обласної держадміністрації Юрій Гусєв очолить державний концерн «Укроборонпром». Сам Гусєв тоді не підтвердив, але й не спростував інформацію про своє можливе призначення. Він лише зазначив, що керівника має призначити президент, а він – частина команди президента.

    Як повідомлялося, 10 вересня генеральний директор концерну «Укроборонпром» Айварас Абромавичус написав заяву про відставку.

    До слова, НАБУ та «Укроборонпром» підписали угоду про спільну протидію корупції.

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    Теги: Херсонщина Володимир Зеленський Укроборонпром
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