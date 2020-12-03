Зеленський призначив Гусєва гендиректором «Укроборонпрому»

Раніше Гусєв очолював Херсонську ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва генеральним директором державного концерну «Укроборонпром».

Такий указ №532/2020 оприлюднили на сайті глави держави 3 грудня.

У 2014-2016 роках Юрій Гусєв був заступником міністра оборони України. З липня 2019 року очолював Херсонську обласну державну адміністрацію. Кандидат економічних наук, громадський і політичний діяч.

Гусєв є президентом громадської організації «Міжнародне об'єднання Земляцтво Херсонщини», до ради якого входять колишній губернатор Андрій Гордєєв, а також голова облради Владислав Мангер, підозрюваний у вбивстві Катерини Гандзюк.

Також раніше Гусєв фігурував у справах про завищення ціни під час закупівлі палива для армії, а також про будівництво квартир для військовослужбовців.

Напередодні Кабмін погодив звільнення голови Херсонської облдержадміністрації Гусєва.

Як повідомляли ЗМІ 1 грудня, очільник Херсонської обласної держадміністрації Юрій Гусєв очолить державний концерн «Укроборонпром». Сам Гусєв тоді не підтвердив, але й не спростував інформацію про своє можливе призначення. Він лише зазначив, що керівника має призначити президент, а він – частина команди президента.

Як повідомлялося, 10 вересня генеральний директор концерну «Укроборонпром» Айварас Абромавичус написав заяву про відставку.

До слова, НАБУ та «Укроборонпром» підписали угоду про спільну протидію корупції.