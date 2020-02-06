Зеленський призначив нового голову Львівської ОДА



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Максим Козицький був одним з кандидатів на посаду губернатора Львівщини ще в червні 2019 року

Львівську облдержадміністрацію очолив Максим Козицький

Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Львівської обласної державної адміністрації (ОДА). Про це він оголосив у ході робочого візиту у Львівську область.

Львівську ОДА очолив Максим Козицький

38-річний Козицький - директор компанії «Еко-Оптіма». Згідно з офіційним сайтом, «Еко-Оптіма» - найбільша компанія Західної України, яка займається розробкою і введенням поновлюваних джерел енергії. Його батько Зіновій Козицький - відомий український бізнесмен, власник групи бурових компаній «Горизонти».

Кандидатура Козицького розглядалася Зеленським ще влітку, коли президент на своїй сторінці в Facebook запропонував українцям допомогти йому з вибором з трьох кандидатур.

У 2015 році Козицький безуспішно балотувався до Львівської обласної ради від партії «Самопоміч».

Нагадаємо, попереднім головою Львівської ОДА був Маркіян Мальський. У грудні Зеленський звільнив його з формулюванням «через відсутність результату».

Мальський очолював Львівську область п’ять місяців, до цього був почесним консулом Австрії у Львові. Також він є головою західно-української філії юридичної компанії Arzinger.

Згодом Мальський повідомив, що повертається до адвокатської практики, наукової та дипломатичної діяльності.