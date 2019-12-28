Кабмін погодив кандидатуру нового голови Львівської ОДА



Розсилка ВІДПРАВИТИ

38-річний Максим Козицький - директор компанії «Еко-Оптіма»

Кандидатура Максима Козицького розглядалася президентом ще влітку

Кабінет міністрів погодив кандидатуру Максима Козицького на посаду голови Львівської обласної державної адміністрації.

Про це Liga.net повідомила прессекретарка прем'єрміністра Діана Давітян.

За її словами, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в п'ятницю, 27 грудня. Проєкт указу про призначення Козицького буде спрямований президенту Володимиру Зеленському.

38-річний Козицький - директор компанії «Еко-Оптіма». Згідно з офіційним сайтом, «Еко-Оптіма» - найбільша компанія Західної України, яка займається розробкою і введенням поновлюваних джерел енергії. Його батько Зіновій Козицький - відомий український бізнесмен, власник групи бурових компаній «Горизонти».

Кандидатура Козицького розглядалася Зеленським ще влітку, коли президент на своїй сторінці в Facebook запропонував українцям допомогти йому з вибором з трьох кандидатур.

У 2015 році Козицький безуспішно балотувався до Львівської обласної ради від партії «Самопоміч».

Нагадаємо, 24 грудня президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення голів обласних державних адміністрацій у Закарпатській та Львівській областях.

Мальський та Бондаренко очолювали ОДА з 5 липня 2019 року. На посадах пробули менш як пів року.

Маркіян Мальський повідомив, що повертається до адвокатської практики, наукової та дипломатичної діяльності.