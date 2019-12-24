Не минуло й пів року: Зеленський звільнив голів Закарпатської та Львівської ОДА



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Голову Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського президент звільнив 24 грудня

Зеленський каже, що за пів року не побачив результати діяльності нових керівників областей

Президент Володимир Зеленський звільнив голів Закарпатської та Львівської обласних державних адміністрацій.

Про це рішення він оголосив 24 грудня під час засідання Ради розвитку громад та територій.

«Ми говорили про те, що будемо оцінювати в кінці цього року роботу кожного. Я ще раз хочу подякувати всім, подякувати головам ОДА. Я прийняв рішення їх звільнити - не через те, що вони люди недосвідчені чи нечисті на руку, як то кажуть, а через те, що у цих двох областях ми не побачили жодного результату. Тому я хочу подякувати голові Закарпатської ОДА Ігорю Бондаренку - ми вдячні за роботу - і голові Львівської ОДА Маркіяну Мальському», - зазначив президент.

Зазначимо, Зеленський 5 липня призначив Ігоря Бондаренка на посаду голови Закарпатської обласної державної адміністрації, а Маркіяна Мальського - голови Львівської ОДА.