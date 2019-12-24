«Душа лежить до іншого»: Мальський прокоментував звільнення з посади голови Львівської ОДА



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Голову Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського президент звільнив 24 грудня

Мальський зазначив, що на період його головування припало багато випробувань, більшість з яких вдалося врегулювати

Звільнений президентом Володимиром Зеленським з посади голови Львівської обласної державної адміністрації Маркіян Мальський повідомив, що повертається до адвокатської практики, наукової та дипломатичної діяльності.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«З командою професіоналів у Києві та Львові, з якими ми встигли спрацюватись, неохоче розставатись… Однак душа моя по-справжньому лежить до іншого та і вдалося реалізувати чимало задуманого та дати старт багатьом новим процесам, які вірю, вже скоро реалізуються», — написав він.

Мальський подякував за довіру президенту Зеленському та мешканцям Львівщини, які підтримали його кандидатуру при обговоренні.

Він також зазначив, що на період його головування припало багато випробувань, більшість з яких вдалося врегулювати.

Серед таких проблем він, зокрема, назвав загибель людей у Дрогобичі при руйнації будинку, часті відімкнення електропостачання на шахтах та потреба виплат заборгованості по зарплатах, падіння літака з п’ятьма жертвами та невчасний запуск ТЕЦ Новий Розділ та Новояворівськ.

«По кожній із цих ситуацій зміг би написати по окремій книзі, але зараз не час. Більшість цих проблем вдалося врегулювати, а ті, що в процесі вже доводяться до кінця», — додав він.

Нагадаємо, 24 грудня президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення голів обласних державних адміністрацій у Закарпатській та Львівській областях.

Мальський та Бондаренко очолювали ОДА з 5 липня 2019 року. На посадах пробули менш як пів року.