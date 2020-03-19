Зеленський призначив нового керівника Тернопільської обладміністрації
Указ про призначення Труша головою Тернопільської ОДА президент підписав 19 березня
Президент України Володимир Зеленський призначив головою Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Труша, який до цього був головою Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області. Про це йдеться в указі президента №97 від 19 березня.
«Призначити Труша Володимира Любомировича головою Тернопільської обласної державної адміністрації», — йдеться в указі.
При цьому президент України Володимир Зеленський провів зустріч з новопризначеним головою Тернопільської ОДА.
«Вітаю з призначенням на відповідальну посаду, бажаю успіхів у роботі», — сказав глава держави, вручаючи очільнику облдержадміністрації службове посвідчення.
Зеленський наголосив на важливості вирішення нагальних проблем регіону. Зокрема, йшлося про реалізацію інфраструктурних та інвестиційних проектів на Тернопільщині.
Зі свого боку голова Тернопільської ОДА подякував президенту за довіру.
Нагадаємо, Зеленський звільнив попереднього голову Тернопільської ОДА 18 березня.