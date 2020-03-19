Зеленський призначив нового керівника Тернопільської обладміністрації



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Володимир Зеленський провів зустріч з новопризначеним головою Тернопільської обласної державної адміністрації Володимиром Трушем

Указ про призначення Труша головою Тернопільської ОДА президент підписав 19 березня

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Труша, який до цього був головою Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області. Про це йдеться в указі президента №97 від 19 березня.

«Призначити Труша Володимира Любомировича головою Тернопільської обласної державної адміністрації», — йдеться в указі.

При цьому президент України Володимир Зеленський провів зустріч з новопризначеним головою Тернопільської ОДА.

«Вітаю з призначенням на відповідальну посаду, бажаю успіхів у роботі», — сказав глава держави, вручаючи очільнику облдержадміністрації службове посвідчення.

Зеленський наголосив на важливості вирішення нагальних проблем регіону. Зокрема, йшлося про реалізацію інфраструктурних та інвестиційних проектів на Тернопільщині.

Зі свого боку голова Тернопільської ОДА подякував президенту за довіру.

Нагадаємо, Зеленський звільнив попереднього голову Тернопільської ОДА 18 березня.

Володимир Труш народився 1980 року в с. Лучинці Рогатинського району Івано-Франківської області. Має вищу освіту. У 2002 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальностями «Фінанси» (магістр з економіки та підприємництва) та «Філологія» (бакалавр з філології).

У 2019-му закінчив Дубенську філію Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (бакалавр з права). З 2002 по 2008 рік працював у структурі податкової міліції Івано-Франківської області.

У 2016-2019 роках займався підприємницькою діяльністю.

З листопада 2019 року — був головою Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області