Зеленський звільнив голову Тернопільської обладміністрації



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Ігор Сопель очолював Тернопільську ОДА з 1 листопада 2019 року

Заяву про відставку очільника Тернопільської ОДА президент прийняв ще у лютому

Президент Володимир Зеленський звільнив Ігоря Сопеля з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Відповідний указ №92/2020 від 18 березня опублікований на сайті глави держави.

«Звільнити Сопеля Ігоря Михайловича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», - зазначається в указі.

Зазначимо, що 22 лютого Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля за власним бажанням у зв’язку з ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України, та незадовільною роботою облдержадміністрації з інформування населення щодо епідеміологічної безпеки.

Перед цим відбулися протести з блокуванням доріг у Львівській та Тернопільській областях через інформацію про ймовірне розміщення евакуйованих в медустановах цих регіонів. Зокрема, тернопільська облрада 19 лютого зібралася на позачергову сесію, на якій прийнято звернення до президента і прем’єр- міністра щодо недопустимості розміщення евакуйованих з Китаю людей на Тернопільщині, зокрема, в санаторії «Медобори».

Нагадаємо, Зеленський 1 листопада 2019 року призначив головою Тернопільської ОДА Ігоря Сопеля.