Хворий на коронавірус нардеп Шахов відповів на звинувачення Зеленського документ



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Напередодні Володимир Зеленський заявив, що картка Шахова голосувала у Раді. Нардеп це заперечив

За словами Шахова, команда Зеленського «досі не розібралася і дезінформує» президента

Народний депутат Сергій Шахов, у якого виявили коронавірус Covid-19, звернувся до президента Володимира Зеленського і заявив, що замість нього у Верховній Раді ніхто не голосував.

Про це Шахов написав у Facebook.

«Шановний пане президенте! У відповідь на Ваше відеозвернення повідомляю Вам, що 17 березня я не був присутнім та зареєстрованим на позачерговому засіданні Верховної Ради через погане самопочуття, яке згодом виявилося симптомами коронавірусу. Ні я, ні, тим паче, мої колеги замість мене не голосували», - зазначив нардеп.

Як доказ депутат виклав скріншот з сайту парламенту, на якому видно, що 17 березня Шахов у Раді не був зареєстрований.

Також Шахов звинуватив команду Зеленського, яка «досі не розібралася і дезінформує» президента.

Напередодні депутатка Ірина Геращенко також обурилася заявою президента про те, що карта хворого на коронавірус нардепа Шахова голосувала у Раді. За словами Геращенко, Зеленський «грубо оббрехав парламентарів».

Нагадаємо, ввечері 18 березня президент Володимир Зеленський під час відеозвернення заявив, що картка народного депутата з депутатської групи «Довіра» Сергія Шахова «голосувала» під час позачергового пленарного засідання Верховної Ради 17 березня.

«На жаль, його тест на коронавірус показав позитивний результат. Пана Шахова ізольовано. Вчора у системі «Рада» була зареєстрована його персональна картка для голосувань. Його колеги кнопкодавили. На жаль», - сказав президент.

Як відомо, вже встановлено 50 осіб, з якими Шахов контактував останнім часом.

Нагадаємо, що «Главком» отримав інформацію з апарату Верховної Ради про те, що у нардепа Сергія Шахова виявили коронавірус.

Також телеграм-канал «Тёмный Рыцарь» опублікував документ і стверджує, що це справжня довідка з поліції, в якій ідеться про переведення особового складу правоохоронців Обухівського району на посилений режим роботи через виявлений випадок коронавірусу у районі. У документі йдеться, що позитивний тест має Сергій Шахов, народний депутат України.

Зазначимо, що на початку березня, 8 і 9 числа, Шахов відвідував Францію.

Напередодні повідомлялося, що 18 депутатів парламенту Франції підхопили новий коронавірус. У депутата Жана-Люка Рейтцера, який став першим членом асамблеї, що заразився вірусом, хвороба прогресувала. Він залишається у лікарні. Депутат від ОПЗЖ Олег Волошин, як відомо, наприкінці лютого зустрічався з Райтцером, і після цього самоізолювався в Україні. Коронавірус у нього не підтвердили.