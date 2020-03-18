Геращенко: Зеленський грубо оббрехав парламентарів



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Ірина Геращенко: Це не вперше, коли президент принижує і дискредитує парламент і депутатів

Депутатка Ірина Геращенко обурилася заявою президента про те, що карта хворого на коронавірус нардепа Шахова голосувала у Раді

Народна депутатка від фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко звинуватила у брехні президента Україна Володимира Зеленського.

«Тільки що Зеленський грубо оббрехав парламентарів. На всю країну, на всю багатомільйонну аудиторію він оббрехав парламентарів, заявивши у своєму ТБзверненні, що начебто картка Шахова голосувала під час позачергових сесій 17.03 й заявив, що за нього кнопкодавили депутати», - написала Геращенко у Facebook.

За її словами, Шахов був відсутній під час реєстрації на обох сесіях і його картка не голосувала ані за кадрові призначення, ані за прийняті закони.

«Це не вперше, коли президент принижує і дискредитує парламент і депутатів. І відверто бреше українцям. Кнопкодавство- це кримінальний злочин і зараз президент, по суті, вчергове безпідставно звинуватив політиків в кримінальному злочині . Прикро. Виловлюю своє обурення цією брехнею», - додала депутатка.

Також вона висловила своє обурення безвідповідальністю самого Шахова, який поїхав в Італію, коли ця країна переживає пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав брехнею страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні.

Він, зокрема, заявив, що картка народного депутата з депутатської групи «Довіра» Сергія Шахова «голосувала» під час позачергового пленарного засідання Верховної Ради 17 березня.

«На жаль, його тест на коронавірус показав позитивний результат. Пана Шахова ізольовано. Вчора у системі «Рада» була зареєстрована його персональна картка для голосувань. Його колеги кнопкодавили. На жаль», - сказав президент.

Зеленський зазначив, що встановлено повний список осіб, з якими Шахов контактував останнім часом – всі вони пройдуть швидкий тест на коронавірус.

Нагадаємо, що «Главком» отримав інформацію з апарату Верховної Ради про те, що у нардепа Сергія Шахова виявили коронавірус.

Також телеграм-канал «Тёмный Рыцарь» опублікував документ і стверджує, що це справжня довідка з поліції, в якій ідеться про переведення особового складу правоохоронців Обухівського району на посилений режим роботи через виявлений випадок коронавірусу у районі. У документі йдеться, що позитивний тест має Сергій Шахов, народний депутат України.

Зазначимо, що на початку березня, 8 і 9 числа, Шахов відвідував Францію.

Напередодні повідомлялося, що 18 депутатів парламенту Франції підхопили новий коронавірус. У депутата Жана-Люка Рейтцера, який став першим членом асамблеї, що заразився вірусом, хвороба прогресувала. Він залишається у лікарні. Депутат від ОПЗЖ Олег Волошин, як відомо, наприкінці лютого зустрічався з Райтцером, і після цього самоізолювався в Україні. Коронавірус у нього не підтвердили.

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