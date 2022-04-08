Ми знаємо, хто хоче пом'якшити санкції. Зеленський жорстко звернувся до Європи

Потрібно ще посилити тиск на Росію, зазначив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що запроваджених проти Росії санкцій недостатньо для того, щоб примусити державу-агресорку до миру. Про це Зеленський заявив під час свого звернення.

«Говорили також із представниками Євросоюзу про подальші кроки для того, щоб примусити Росію до миру. Зазначив, що наявних санкцій недостатньо. Потрібно ще посилити тиск на Росію. Потрібно запровадити повне енергетичне ембарго – на нафту, на газ. Саме енергетичний експорт забезпечує левову частку прибутків Росії та дає змогу керівництву РФ вірити у свою безкарність. Дає змогу сподіватися, що світ проігнорує воєнні злочини російської армії. Ми цього не допустимо. Не допустять всі у світі, хто має сміливість, як українці, протистояти тиранії. Потрібно також повністю відключити від глобальної фінансової системи російські банки. Не окремі з них, а всі, всю банківську систему Росії. Не може бути такого, що найбільша загроза глобальній безпеці знаходить шляхи до глобального багатства. У цьому контексті оцінюю й новий пакет санкцій проти Росії, про який оголошено», - заявив Зеленський.

Він вважає неправильною ту м'якість, із якою дехто на Заході досі ставиться до російської держави.

«Ми знаємо, хто постійно намагається пом'якшити санкційні пропозиції. І ми зробимо все, щоб нарешті у Європі зрозуміли: у будь-якому разі доведеться запроваджувати проти Росії справді принципові та справді сильні санкції. А не якесь часткове обмеження російського енергетичного експорту. Не якесь часткове обмеження російського мореплавства. Ми знаємо всіх, хто затягує рішення. Але впевнений, що й ці політики та ці країни змінять свою позицію під тиском усього того, що Росія робить проти українців і проти свободи у Європі», – зазначив президент.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз готує нову хвилю санкцій проти Росії, а також надасть Україні фінансову допомогу на закупівлю зброї.