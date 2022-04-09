Прем’єр країни з ЄС хотів доказів, що «різанина в Бучі» не була інсценуванням – Зеленський

Глава держави не став називати ім'я політика

Прем'єр-міністр однієї з країн Європейського союзу хотів отримати докази того, що російські військові злочини в Бучі на Київщині не були інсценуванням з боку України. Про це йдеться в інтерв'ю президента Володимира Зеленського для Bild.

Зокрема, на запитання про найгірше, що він чув за останні дні, Зеленський відповів, що це було бажання одного з провідних політиків ЄС отримати докази того, що звірства в Бучі не були інсценуванням.

Він також підтвердив, що цим політиком був прем'єр однієї з європейських країн, але не став його називати.

Згідно з інформацією джерел видання «Європейська правда», очільник країни ЄС, який вимагав доказів Бучанської різанини – прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Орбан відомий своїми пропутінськими поглядами. Він заявляв, що не підтримає антиросійські санкції Європейського Союзу на імпорт енергоносіїв. Окрім того, Угорщина відмовилася надати Україні зброю для боротьби з агресором і навіть не дозволила транспортувати своєю територією озброєння, які надають інші держави. Також Будапешт виступив проти швидкого надання Україні членства в ЄС.

«Покажіть нам докази того, що це не постановка», – процитував Зеленський цього політика.

Нагадаємо, слідчі ідентифікували 163 убитих російськими окупантами жителів Бучі. Учора в Бучі розпочалася ексгумація тіл вбитих окупантами українців (відео).

Раніше на відео з дрона потрапив момент розстрілу мирних жителів у Бучі.

Також голова громади розповів про звірства рашистів у Бородянці (відео).

Тим часом на Київщині вже зафіксували 1200 воєнних злочинів Росії.

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