Зеленський пропонує призупинити екоперевірки суден, незважаючи на загрозу екології



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Президент України Володимир Зеленський

Глава держави розраховує, що новий парламент врегулює питання екоінспекцій на морі

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту на Одещину запропонував призупинити перевірки суден в морських портах екоінспекції на два місяці.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Екоінспекції мають припинитися до того, як новообраний парламент почне ухвалювати необхідні закони для врегулювання цієї проблеми, вважає Зеленський.

«Я розумію, нормальні ідеї, давайте ми їх розглянемо, буде новий парламент, буде приймати ці закони, всі екозакони тощо. У нас є два місяці, я думаю, ніхто не постраждає за ці два місяці», — сказав Зеленський на нараді з питань розвитку морських портів України в Одесі.



Відповідаючи на зауваження про те, що буде страждати екологія Чорного моря, Зеленський сказав: «Якби воно було прозоре зараз, якби в Одесі можна було плавати, і ви б зараз підняли це питання, я б вам повірив».



Раніше неодноразово повідомлялося про зловживання Держекоінспекції при екологічному контролі суден в портах.

Як вже повідомлялося, екоактивісти просять Семерака захистити Чорне море від Зеленського.

Також нагадаємо, що під час свого візиту в Одесу Зеленський в помаранчевих шортах скупався в Чорному морі.