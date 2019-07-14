Зеленський в помаранчевих шортах скупався в Чорному морі (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський під час перебування з робочим візитом в Одесі покупався в Чорному морі Фото: Кирило Тимошенко, Facebook

Президент України Володимир Зеленський та команда його Офісу «особисто проінспектували температуру води в Чорному морі»

У суботу, 13 липня, президент України Володимир Зеленський під час перебування з робочим візитом в Одесі покупався в Чорному морі.

Відповідні фотографії на своїй сторінці у Facebook виклав заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

На фото видно Зеленського в помаранчевих шортах. На іншому - він уже купається разом з Тимошенком, керівником Офісу президента Андрієм Богданом та охоронцем глави держави. На фотографіях також видно жінку та чоловіка - скоріше за все, вони відпочивальники.

На сторінці Офісу президента у Facebook оприлюднили також відео.

«Перед початком напруженого робочого дня в Одесі президент України Володимир Зеленський та команда його Офісу особисто проінспектували температуру води в Чорному морі», - йдеться в підписі до відео.

Нагадаємо, під час робочої поїздки до Херсонської області Зеленський здійснив перший з 2014 року візит на адмінмежу з окупованим Кримом.

Як повідомлялось, у суботу на Херсонщині Зеленський представив новопризначеного главу Херсонської облдержадміністрації Юрія Гусєва.

Нагадаємо, що призначення Андрія Андрейчикова на посаду голови Одеської ОДА Зеленський відклав. Президент заявив, що голову цієї облдержадміністрації буде обрано за результатами конкурсу.