Екоактивісти просять Семерака захистити Чорне море від Зеленського



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Екологи просять міністра екологіі відновити перевірки кораблів та чорноморських портів, які скасував президент

Екологічні активісти просять міністра екології Остапа Семерака відновити екологічні перевірки кораблів та чорноморських портів, які скасував президент України Володимир Зеленський. Відповідне звернення на своїй сторінці у Facebook опублікував керівник ГО «Єдина планета», відомий екоактивіст Павло Вишебаба.

«Щойно Зеленський в Одесі доручив припинити будь-які перевірки човнів і порту на дотримання екологічних норм «щонайменше на 2 місяці». Це означає, що в Чорне море тепер можна зливати все, що завгодно…Це той момент, якого всі боялись: коли некомпетентність президента і бажання легких рішень може мати серйозні негативні наслідки. Прохання терміново відреагувати Мінприроди та ДЕІ (Державна екологічна інспекція, – ред.), пояснити Зеленському, де закінчуються його повноваження і до яких наслідків може призвести повна анархія в портах», - йдеться у зверненні.

Раніше очільник Мінприроди висловив рішучий протест проти намагань уряду та президента скасувати екологічні перевірки у портах в рамках боротьби з корупцією.

«Кожен випадок (корупції, – ред.), про який мені сигналізують, відомий правоохоронним органам. Покривати хабарників не буду ніколи. Але! Я категорично не підтримую ідею відмовитися від екологічних перевірок у портах, щоб зменшити тиск на бізнес. Бо це – не тиск, а виконання закону. Недоброчесні «бізнесмени» не хочуть перевірок, бо знають, що користуються старими судами і не дотримуються санітарних вимог. Як результат – нафтові плями на пляжах Одеси і зелене море», - зазначав Остап Семерак.

Нагадаємо, ще у листопаді 2018 року керівник Мінприроди заявляв про необхідність відновлення екоконтролю у портах та зняття мораторію на здійснення екологічних перевірок , оскільки судна офшорних компаній часто скидають в акваторію портів рештки паливних матеріалів та хімікатів, що знищує флору та фауну Чорного моря.