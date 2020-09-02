«Брехлива бабця». Депутат Гео Лерос звинуватив президента у пропаганді на користь олігархів



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За словами депутата, він напише заяву на Зеленського до правоохоронних органів

«Ви всіх оббріхуєте, як бабця, ця звичка у вас збереглась ще з часів служби пропагандистом олігархів», - вважає Лерос

Народний депутат Гео Лерос, якого вчора, 1 вересня, виключили з фракції «Слуга народу», звинуватив президента Володимира Зеленського у пропаганді на користь олігархів. Про це депутат написав на своїй сторінці у Facebook.

«Ви всіх оббріхуєте, як бабця, ця звичка у вас збереглась ще з часів служби пропагандистом олігархів», - вважає Лерос.

За словами депутата, він напише заяву на Зеленського до правоохоронних органів.

«Пане Президенте, я ніколи не був чиновником, не клоун з 95 кварталу та не ларьочний рєшала, мені хабарів не дають. Я направлю заяву про злочин, розкажете слідчим, де і у кого я взяв хабар», - написав Лерос.

Також депутат застеріг Зеленського: «Щодо зрадника, запамятайте мої слова: ваш слід в історії - це матеріали справи про державну зраду!»

Нагадаємо, президент Зеленський прокоментував заяву нардепа Гео Лероса щодо виключення останнього з фракції «Слуги народу». Лерос повідомляв, що був виключений нібито за вказівкою президента.

«У мене немає ніяких наказів, у мене немає реакції на хабарників і зрадників цієї країни і мені все одно з якої вони партії», – заявив президент під час спілкування з пресою на Харківщині.

Як повідомлялося, вчора, 1 вересня, Гео Лероса виключили з фракції «Слуга народу». Під час виступу з трибуни парламенту Лерос звинуватив Зеленського в порушенні передвиборчих обіцянок.

Лерос прокоментував своє виключенння зі «Слуги народу»: «Неправильно тримати депутатів за бидло і за собак».