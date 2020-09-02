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    Суспільство

    «Брехлива бабця». Депутат Гео Лерос звинуватив президента у пропаганді на користь олігархів

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    За словами депутата, він напише заяву на Зеленського до правоохоронних органів - «Брехлива бабця». Депутат Гео Лерос звинуватив президента у пропаганді на користь олігархів
    За словами депутата, він напише заяву на Зеленського до правоохоронних органів

    «Ви всіх оббріхуєте, як бабця, ця звичка у вас збереглась ще з часів служби пропагандистом олігархів», - вважає Лерос

    Народний депутат Гео Лерос, якого вчора, 1 вересня, виключили з фракції «Слуга народу», звинуватив президента Володимира Зеленського у пропаганді на користь олігархів. Про це депутат написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Ви всіх оббріхуєте, як бабця, ця звичка у вас збереглась ще з часів служби пропагандистом олігархів», - вважає Лерос.

    За словами депутата, він напише заяву на Зеленського до правоохоронних органів.

    «Пане Президенте, я ніколи не був чиновником, не клоун з 95 кварталу та не ларьочний рєшала, мені хабарів не дають. Я направлю заяву про злочин, розкажете слідчим, де і у кого я взяв хабар», - написав Лерос.

    Також депутат застеріг Зеленського: «Щодо зрадника, запамятайте мої слова: ваш слід в історії - це матеріали справи про державну зраду!»

    Нагадаємо, президент Зеленський прокоментував заяву нардепа Гео Лероса щодо виключення останнього з фракції «Слуги народу». Лерос повідомляв, що був виключений нібито за вказівкою президента.

    «У мене немає ніяких наказів, у мене немає реакції на хабарників і зрадників цієї країни і мені все одно з якої вони партії», – заявив президент під час спілкування з пресою на Харківщині.

    Як повідомлялося, вчора, 1 вересня, Гео Лероса виключили з фракції «Слуга народу». Під час виступу з трибуни парламенту Лерос звинуватив Зеленського в порушенні передвиборчих обіцянок.

    Лерос прокоментував своє виключенння зі «Слуги народу»: «Неправильно тримати депутатів за бидло і за собак».

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