Зеленський переконаний, що в коронавірусному фонді ще багато грошей



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Зеленський заявив, що «порожній ковідний фонд, це історія з великим фейком, яку підігрівають різні люди, журналісти»

Президент зазначив, що інформація про витрачені гроші з фонду не відповідає дійсності

Коронавірусний фонд майже повний. Про це заявив президент Зеленський під час поїздки у Харківську область.

Президент зазначив, що інформація про витрачені гроші з фонду не відповідає дійсності.

«Це неправда, це історія з великим фейком, яку підігрівають різні люди, журналісти. Запитайте, будь ласка, міністра охорони здоров'я, прем'єр-міністра. Вони досить часто комунікують цю інформацію, з ковідним фондом усе гаразд», - сказав він на брифінгу.

Як відомо, 31 серпня т.в.о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що з коронавірусного фонду не виділено жодної копійки на підготовку закладів освіти до початку навчального року.

«З Covid нічого не було виділено, заявка наша є на 2 з чимось мільярди, але поки нічого не було виділено. Можливо, у жовтні буде, коли буде перерозподіл. Фонд Covid на сьогодні порожній, там немає жодної копійки», - сказав Шкарлет, відповідаючи на запитання, скільки грошей виділено з Фонду боротьби з Covid-19 саме на безпеку освітян. Про це раніше заявила також його попередниця Анна Новосад.

Міністр фінансів Сергій Марченко ще у середині липня в інтерв’ю «Радіо «Свобода» заявив, що Коронавірусний фонд майже вичерпаний. За його словами, бюджетний Фонд боротьби з Covid-19, який становить 64,7 млрд грн, практично вичерпаний. «Ми вже практично підійшли до того часу, коли можна сказати, що фонд- Covid ми вичерпали», - сказав Марченко.

Міністр зазначив, що на Фонд соціального страхування пішло близько 9 млрд грн, крім того були виплати по частковому безробіттю, а також дітям фізичних осіб-підприємців, на придбання засобів індивідуального захисту, на зарплати медичним працівникам.

Дефіцит державного бюджету за січень-серпень 2020 року складає 40,0 млрд грн, у тому числі дефіцит загального фонду –51,0 млрд грн, повідомляє Міністерство фінансів України.