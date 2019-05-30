Новий начальник Управління держохорони: пропозиція очолити УДО була несподіваною



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Новопризначений начальник Управління державної охорони Олексій Оцерклевич

На посаду глави УДО шукали людину, яка «пройшла гарячі точки війни і має бойове хрещення»

Новопризначений начальник Управління держохорони (УДО) Олексій Оцерклевич був шокований пропозицією очолити УДО.

Про це він сказав в коментарі УП.

«Шок. Досі хвилююсь, якщо чесно. Пропозиція була неочікувана», - сказав Оцерклевич.

За його словами, пропозицію він отримав кілька днів тому. «Наскільки мені відомо, на посаду шукали людину, яка пройшла гарячі точки війни і має бойове хрещення», - поділився критеріями вибору Оцерклевич.

«Розумію, що завдання, які стоятимуть переді мною, - важкі. І хоч пропозиція була несподівана, я погодився. Треба ламати систему», - зазначив він.

Крім того, Оцерклевич був здивований пропозицією, бо є людиною військовою.

«Постараюсь зробити все, що в моїх силах, і не підвести», - резюмував він.

Зазначається, що з президентом Володимиром Зеленським до указу Оцерклевич не був знайомий.

Нагадаємо, 29 травня Зеленський звільнив Валерія Гелетея з посади начальника Управління державної охорони України.

Іншим указом президент призначив Олексія Оцерклевича начальником УДО.