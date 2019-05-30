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    Новий начальник Управління держохорони: пропозиція очолити УДО була несподіваною

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    Новопризначений начальник Управління державної охорони Олексій Оцерклевич - Новий начальник Управління держохорони: пропозиція очолити УДО була несподіваною
    Новопризначений начальник Управління державної охорони Олексій Оцерклевич

    На посаду глави УДО шукали людину, яка «пройшла гарячі точки війни і має бойове хрещення»

    Новопризначений начальник Управління держохорони (УДО) Олексій Оцерклевич був шокований пропозицією очолити УДО.

    Про це він сказав в коментарі УП.

    «Шок. Досі хвилююсь, якщо чесно. Пропозиція була неочікувана», - сказав Оцерклевич.

    За його словами, пропозицію він отримав кілька днів тому. «Наскільки мені відомо, на посаду шукали людину, яка пройшла гарячі точки війни і має бойове хрещення», - поділився критеріями вибору Оцерклевич.

    «Розумію, що завдання, які стоятимуть переді мною, - важкі. І хоч пропозиція була несподівана, я погодився. Треба ламати систему», - зазначив він.

    Крім того, Оцерклевич був здивований пропозицією, бо є людиною військовою.

    «Постараюсь зробити все, що в моїх силах, і не підвести», - резюмував він.

    Зазначається, що з президентом Володимиром Зеленським до указу Оцерклевич не був знайомий.

    Нагадаємо, 29 травня Зеленський звільнив Валерія Гелетея з посади начальника Управління державної охорони України.

    Іншим указом президент призначив Олексія Оцерклевича начальником УДО.

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