Новий начальник Управління держохорони: пропозиція очолити УДО була несподіваною
На посаду глави УДО шукали людину, яка «пройшла гарячі точки війни і має бойове хрещення»
Новопризначений начальник Управління держохорони (УДО) Олексій Оцерклевич був шокований пропозицією очолити УДО.
Про це він сказав в коментарі УП.
«Шок. Досі хвилююсь, якщо чесно. Пропозиція була неочікувана», - сказав Оцерклевич.
За його словами, пропозицію він отримав кілька днів тому. «Наскільки мені відомо, на посаду шукали людину, яка пройшла гарячі точки війни і має бойове хрещення», - поділився критеріями вибору Оцерклевич.
«Розумію, що завдання, які стоятимуть переді мною, - важкі. І хоч пропозиція була несподівана, я погодився. Треба ламати систему», - зазначив він.
Крім того, Оцерклевич був здивований пропозицією, бо є людиною військовою.
«Постараюсь зробити все, що в моїх силах, і не підвести», - резюмував він.
Зазначається, що з президентом Володимиром Зеленським до указу Оцерклевич не був знайомий.
Нагадаємо, 29 травня Зеленський звільнив Валерія Гелетея з посади начальника Управління державної охорони України.
Іншим указом президент призначив Олексія Оцерклевича начальником УДО.