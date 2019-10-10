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    Існують два списки щодо полонених. Рішення по них має бути на нормандській зустрічі, - Зеленський

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    Існують два списки щодо полонених. Рішення по них має бути на нормандській зустрічі, - Зеленський
    Фото: facebook.com / Юлія Мендель

    Глава держави: Росія погодиться на обмін полоненими лише за умови нормандського формату

    Без нормандського формату Росія не погодиться на обмін полоненими. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на пресмарафоні.

    Президентий очікує перші позитивні рішення щодо ситуації з полоненими вже на зустрічі у «нормандському форматі.

    «Ніхто ніколи не забуде жодної людини, яка в полоні – чи в Криму, чи в Росії, чи в ОРДЛО», - наголосив глава держави.

    Зеленський зазначив, що існує три різні проблеми, пов'язані з українськими військовополоненими - у Росії, в ОРДЛО та з тими, місцезнаходження яких не підтверджено.

    «У нас існує два списки обміну. Один – список людей, який будемо обговорювати саме з Росією. Бо ті люди на їхній території. Існує другий список – полонені в «ЛНР» та «ДНР». Це будемо обговорювати з «місцевою» владою. Але існує й третє питання. Це люди, які, за нашими даними, знаходяться на території ОРДЛО, однак бойовики нам цього не підтверджують. І це найскладніша ситуація з усіх», - наголосив президент.

    Якщо «нормандський формат» обговорення цього питання не спрацює, Зеленський очікує продовження переговорів у форматі «мінську», а також через прямі телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

    За попередніми даними, пресмарафон президента Зеленського може тривати близько 10 годин.

    Зазначимо, що на прес-марафон акредитовано понад 300 журналістів.

    «Представники медіа ставитимуть запитання президенту групами по 7-10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну щопівгодини. Формуватимуться вони за списком акредитації», - повідомили  у пресслужбі, додавши, що кожне медіа отримає у відповідь на свій лист підтвердження зі вказаним часом для зустрічі з президентом.

    Як повідомляє кореспондент Главкомажурналисти ризикують не встигнути задати питання, оскільки Зеленський відповідав на одне питання близько 15 хвилин.

    Журналісти мають змогу працювати у пресцентрі, організованому на території Kyiv Food Market, де здійснюватиметься пряма трансляція інтерв’ю.

     Читайте також: Десять годин із Зеленським. Трансляція пресмарафону з президентом
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