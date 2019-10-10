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    Зеленський пояснив, чому не їздить на роботу на велосипеді

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    Пресмарафон Володимира Зеленського - Зеленський пояснив, чому не їздить на роботу на велосипеді
    Пресмарафон Володимира Зеленського

    Президент сказав, що важко добиратися з передмістя, оскільки у Києві все ще не готово

    Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на пресмарафоні у Kyiv Food Market пояснив, чому не їздить на роботу на велосипеді.

    «Бо в Києві все ще не готово. Важко добиратися з передмістя», - зазначив президент.

    До речі, провести пресмарафон глави держави саме у Kyiv Food Market було ідеєю Офісу президента.

    За попередніми даними, пресмарафон президента Зеленського може тривати близько 10 годин.

    Зазначимо, що на пресмарафон акредитовано понад 300 журналістів.

    «Представники медіа ставитимуть запитання президенту групами по 7-10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну щопівгодини. Формуватимуться вони за списком акредитації», - повідомили  у пресслужбі, додавши, що кожне медіа отримає у відповідь на свій лист підтвердження зі вказаним часом для зустрічі з президентом.

    Як передає кореспондент Главкомажурналисти ризикують не встигнути задати питання, оскільки Зеленський відповідав на одне питання близько 15 хвилин.

    Журналісти мають змогу працювати у пресцентрі, організованому на території Kyiv Food Market, де здійснюватиметься пряма трансляція інтерв’ю.

     Читайте також: Десять годин із Зеленським. Трансляція пресмарафону з президентом


    Київ Володимир Зеленський президент речі журналіст
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