Зеленський: Українськими ЗМІ мають володіти українці - як і землею



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Президент Володимир Зеленський на пресмарафоні

За словами глави держави, засоби масової інформації повинні бути незалежними і українськими

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що засоби масової інформації в Україні мають бути незалежними й українськими. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на пресмарафоні.

«Я завжди говорю про засоби масової інформації, що вони повинні бути незалежними і українськими. Зараз ми говоримо про земельну реформу, і всі кажуть, дивіться це наша земля, українська земля і власниками мають бути українці і я згоден на 100% і треба це міняти в законі», - сказав Зеленський.

Він наголосив, що кінцевими бенефіціарами ЗМІ також мають бути громадяни України.

За попередніми даними, пресмарафон президента Зеленського може тривати близько 10 годин.

Зазначимо, що на прес-марафон акредитовано понад 300 журналістів.

«Представники медіа ставитимуть запитання президенту групами по 7-10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну щопівгодини. Формуватимуться вони за списком акредитації», - повідомили у пресслужбі, додавши, що кожне медіа отримає у відповідь на свій лист підтвердження зі вказаним часом для зустрічі з президентом.

Як повідомляє кореспондент Главкома, журналисти ризикують не встигнути задати питання, оскільки Зеленський відповідав на одне питання близько 15 хвилин.

Журналісти мають змогу працювати у пресцентрі, організованому на території Kyiv Food Market, де здійснюватиметься пряма трансляція інтерв’ю.