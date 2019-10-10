Десять годин із Зеленським. Трансляція пресмарафону з президентом



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Президент України Володимир Зеленський Фото: facebook.com/president.gov.ua

Глава держави відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня

У четвер, 10 жовтня, о 10:00 розпочався пресмарафон з президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня.

Зазначимо, що на пресмарафон акредитовано понад 300 журналістів.

«Представники медіа ставитимуть запитання президенту групами по 7-10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну щопівгодини. Формуватимуться вони за списком акредитації», - повідомили у пресслужбі, додавши, що кожне медіа отримає у відповідь на свій лист підтвердження зі вказаним часом для зустрічі з президентом.

Журналісти матимуть змогу працювати у пресцентрі, організованому на території Kyiv Food Market, де здійснюватиметься пряма трансляція інтерв’ю.

Як передає кореспондент Главкома, наразі під фудкортом посилені заходи охорони.

Крім того, біля Kyiv Food Market зібралися противники політики чинної влади, в руках вони тримають плакатами з різними вимогами.

Фото: Наталія Сокирчук, Главком

Фото: Наталія Сокирчук, Главком

Пресмарафон президента Зеленського триватиме близько 10 годин. Про це написала прессекретар президента Юлія Мендель у Facebook.

Вона повідомила, що є журналісти, які не потрапили до списку акредитованих. Це ті, які надавали від редакції більше людей, ніж було обумовлено вимогами прес-служби; у яких не було посвідчення журналіста; написали після закінчення терміну акредитації.

Марафон проходить у Kyiv Food Market, вул. Московська, 8. Співвласник Kyiv Food Market в Києві Алекс Купер зазначив, що провести пресмарафон глави держави саме у цьому місці було ідеєю Офісу президента. У день пресмарафону Зеленського, усі точки продажів всередині ринку будуть відкриті. «Для нас це звичайний день», - повідомив він.

Як відомо, Kyiv Food Market, який відкрився наприкінці вересня, розташувався в колишній будівлі заводу «Арсенал». Його відкрили засновник Міського ринку їжі в Одесі Алекс Купер і власник мережі ресторанів La Famiglia Михайло Бейлін.Новий формат об'єднує більше двох десятків закладів. Ресторани адаптували свої меню під формат ринку.

Нагадаємо, при призначенні спікером Зеленського Юлія Мендель пообіцяла, що на сто днів президентства Зеленський дасть пресконференцію. Замість цього він записав програму для каналу «1+1», інтерв'юером в якому виступив актор Станіслав Боклан, який зіграв прем'єрміністра в серіалі «Слуга народу».

До слова, раніше прессекретар президента Юлія Мендель напала на журналіста, який хотів поставити запитання Зеленському. У мережі з'явилося повне відео інциденту з Мендель, яка відштовхнула журналіста Сергія Андрушка.

Після скандалу Мендель закликала журналістів «не накидатися на делегацію».

Програма «Схеми: корупція в деталях» показала ще один приклад перешкоджання роботі ЗМІ з боку Мендель. На оприлюдненому відео, знятому на форумі YES у Києві, видно, як кореспондент «Радіо Свобода» Крістофер Міллер намагається поставити запитання Володимиру Зеленському, проте до нього відразу ж підбігає спікер глави держави і силою відтягує у бік, пропонуючи «випити кави».

Міллер розповів подробиці інциденту та заявив, що Мендель неправа, коли говорить, що у США речники можуть поводити себе щодо журналістів так, як це робить вона.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що Мендель не має права фізично перешкоджати роботі журналістів.