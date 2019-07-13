Зеленський розповів про зміст розмови з Путіним



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11 липня відбулася перша телефонна розмова Зеленського з Путіним

Президент України зустрівся з матерями полонених моряків в Кривому Розі

Головним питанням, щодо якого глава української держави Володимир Зеленський має намір вести подальші переговори із президентом РФ Володимиром Путіним, є звільнення затриманих Росією українських моряків.

Про це Зеленський повідомив на зустрічі з матерями моряків в Кривому Розі.

«Ми зараз грунтовно ведемо це питання, щоб забрати наших. У мене корона з голови не спаде, тому що життя хлопців - найголовніше. Моїм головним йому (Путіну. – ред.) питанням було: чи готові вони віддати їх. Віддайте нам всіх наших», - сказав український лідер.

Звільнення моряків було центральною темою розмови з Путіним, наголосив президент України.

За словами Зеленського, він зважився на телефонну розмову із Путіним, оскільки задля полегшення долі затриманих він готовий багато на що.

На зустрічі з матеріями Зеленський також заявив про намір реалізовувати свої обіцянки в будь-якому форматі – у «мінськом, нормандському та інших».

Як повідомлялося, у четвер, 11 липня, відбулася перша телефонна розмоваЗеленського з Путіним, на якій обговорювалася низка тем, у тому числі звільнення українських військовополонених моряків.

Путін після розмови із Зеленським зібрав Радбез.

Джерело: Страна.ua