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    Зеленський розповів про зміст розмови з Путіним

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    11 липня&nbsp;відбулася перша телефонна розмова Зеленського з Путіним - Зеленський розповів про зміст розмови з Путіним
    11 липня відбулася перша телефонна розмова Зеленського з Путіним

    Президент України зустрівся з матерями полонених моряків в Кривому Розі

    Головним питанням, щодо якого глава української держави Володимир Зеленський має намір вести подальші переговори із президентом РФ Володимиром Путіним, є звільнення затриманих Росією українських моряків.

    Про це Зеленський повідомив на зустрічі з матерями моряків в Кривому Розі.

    «Ми зараз грунтовно ведемо це питання, щоб забрати наших. У мене корона з голови не спаде, тому що життя хлопців - найголовніше. Моїм головним йому (Путіну. –  ред.) питанням було: чи готові вони віддати їх. Віддайте нам всіх наших», - сказав український лідер.

    Звільнення моряків було центральною темою розмови з Путіним, наголосив президент України.

    За словами Зеленського, він зважився на телефонну розмову із Путіним, оскільки задля полегшення долі затриманих він готовий багато на що.

    На зустрічі з матеріями Зеленський також заявив про намір реалізовувати свої обіцянки в будь-якому форматі – у «мінськом, нормандському та інших».

    Як повідомлялося, у четвер, 11 липня, відбулася перша телефонна розмоваЗеленського з Путіним, на якій обговорювалася низка тем, у тому числі звільнення українських військовополонених моряків.

    Путін після розмови із Зеленським зібрав Радбез.

    Джерело: Страна.ua

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