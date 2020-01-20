Зеленський в Ізраїлі вшанує пам'ять жертв Голокосту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава держави відвідає Єрусалим, щоб взяти участь у церемонії, присвяченій 75-й річниці визволення концтабору Освенцим

Президент України Володимир Зеленський відвідає Ізраїль, щоб взяти участь у заходах Світового форуму Голокосту, який відбудеться 22-23 січня в Єрусалимі,

Про це глава держави заявив в інтерв'ю виданню The Times of Israel.

Зеленський зазначив, що до останнього відкладав остаточне підтвердження візиту, оскільки точно не знав, коли в Україну повернуться тіла громадян, які загинули внаслідок катастрофи літака МАУ в Ірані.

Президент також підкреслив, що для нього важливо бути присутнім на церемонії, присвяченій 75-й річниці звільнення Освенцима, незважаючи на те, що йому не запропонували виступити.

«Наявна у нас статистична інформація показує, що кожен четвертий із євреїв, які загинули під час Голокосту, був українцем. Ось чому для українців дуже важливо вшанувати пам'ять жертв Голокосту. Тому я думаю, що було б справедливо, щоб президент України виступив із промовою», - вказав глава держави.

При цьому Зеленський додав, що «в ізраїльської сторони інший формат», але він у будь-якому разі буде присутній на церемонії.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про своє єврейське коріння і сім'ю.