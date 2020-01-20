Зеленський заявив про низький рівень антисемітизму в Україні
Зеленський зазначив, що серед європейських країн в Україні найнижчий рівень антисемітизму
В Україні один з найнижчих рівнів антисемітизму в Європі.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для The Times of Israel.
За словами Зеленського, про це також свідчать статистичні дані опитування організації Pew Research Center.
«У 2018 році було опубліковано опитування Pew Research Center, в якому оцінювався рівень антисемітизму в Європі. І найнижчий рівень антисемітизму в Україні», - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що в Україні, як і скрізь у світі, зараз і в минулому, є певний відсоток людей, які «не бачать нікого, крім своєї нації».
«Те ж саме сталося під час Другої світової війни і під час окупації України Німеччиною. Також складне ставлення демонструвалося до єврейського народу в радянський час. Ми все це знаємо», - заявив президент України.
Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про своє єврейське коріння і сім'ю.