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    Зеленський заявив про низький рівень антисемітизму в Україні

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    Президент України Володимир Зеленський - Зеленський заявив про низький рівень антисемітизму в Україні
    Президент України Володимир Зеленський

    Зеленський зазначив, що серед європейських країн в Україні найнижчий рівень антисемітизму

    В Україні один з найнижчих рівнів антисемітизму в Європі.

    Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для The Times of Israel.

    За словами Зеленського, про це також свідчать статистичні дані опитування організації Pew Research Center.

    «У 2018 році було опубліковано опитування Pew Research Center, в якому оцінювався рівень антисемітизму в Європі. І найнижчий рівень антисемітизму в Україні», - сказав Зеленський.

    Президент зазначив, що в Україні, як і скрізь у світі, зараз і в минулому, є певний відсоток людей, які «не бачать нікого, крім своєї нації».

    «Те ж саме сталося під час Другої світової війни і під час окупації України Німеччиною. Також складне ставлення демонструвалося до єврейського народу в радянський час. Ми все це знаємо», - заявив президент України.

    Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про своє єврейське коріння і сім'ю.

    Володимир Зеленський президент антисемитизм
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