Зеленський в Нью-Йорку зустрівся із генсеком НАТО



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Зустріч Зеленського і Столтенберга в Нью-Йорку, 24 вересня Фото: пресслужба глави української держави

Президент відзначив важливість візиту Північноатлантичної ради НАТО в Україну, який відбудеться наприкінці жовтня

На полях 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Про це 24 вересня повідомляє пресслужба глави української держави.

«Під час зустрічі було обговорено подальші кроки у рамках розвитку політичних відносин і практичної взаємодії України та НАТО. Зеленський підтвердив готовність України продовжити активну взаємодію з Альянсом у рамках реалізації структурних реформ у секторі безпеки та оборони відповідно до стандартів НАТО», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що президент відзначив важливість візиту Північноатлантичної ради НАТО в Україну, який відбудеться наприкінці жовтня. Він висловив сподівання, що цей візит сприятиме активізації практичної співпраці з Альянсом у розбудові Збройних сил України, зокрема Військово-морських сил, а також ширшому залученню НАТО до підтримання безпеки в регіоні Чорного та Азовського морів.

Також під час зустрічі йшлося про підвищення рівня співпраці у модернізації Військово-морських сил України.

«Пріоритетним напрямом роботи президент назвав і підвищення рівня сумісності ЗСУ із силами держав-членів НАТО, зокрема шляхом участі у спільних навчаннях і тренуваннях, програмах військової співпраці», - повідомили в пресслужбі.

Крім того, Зеленський та Столтенберг обговорили ініціативи української влади для подолання корупції.

«Ми втомилися чути слово «корупція». Ми серйозно налаштовані її подолати. Верховна Рада вже ухвалює законопроекти для реформування правоохоронних органів, скоро запустимо Службу фінансових розслідувань. 5 вересня у нас почав працювати Вищий антикорупційний суд, і ми очікуємо на вироки», – сказав Зеленський у розмові з генсеком НАТО.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Як відомо, 24 вересня відбулося відкриття 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна очікує, що президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку встановлять особистий контакт, обговорять очікування щодо двосторонніх відносин та їхні практичні аспекти.

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