Зеленський відповів на петицію про збереження Супрун керівником МОЗ



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Зеленський подякував всім, хто приєднався до цієї петиції, за активну громадянську позицію

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію з вимогою збереження Уляни Супрун на посаді очільника Міністерства охорони здоров’я.

Відповідь глави держави на електронну петицію № 22/058280-еп «Залишити Уляну Супрун керівником МОЗ України з командою і продовжити реалізацію стратегії реформування сфери охорони здоров’я», яку підтримали понад 25 000 громадян, оприлюднено на сайті президента.

«Дякую всім, хто приєднався до цієї петиції, за активну громадянську позицію і розуміння необхідності продовження трансформації охорони здоров’я. У нас немає іншого шляху, ніж розвиток стратегічно орієнтованої державної політики, в якій, зокрема, здоров’я людини є одним із головних пріоритетів розвитку країни. Водночас повідомляю, що Постановою Верховної Ради України від 29 серпня 2019 року №12-ІХ міністром охорони здоров’я України призначено Зоряну Степанівну Скалецьку. 4 вересня 2019 року на засіданні Кабінету міністрів України було прийнято рішення про підтримку заяви першого заступника міністра охорони здоров’я України Уляни Надії Супрун про звільнення її із займаної посади за власним бажанням», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, петиція з вимогою збереження Уляни Супрун на посаді очільника Міністерства охорони здоров’я набрала необхідні 25 тисяч голосів.