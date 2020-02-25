Всеволода Ковальчука звільнено з посади керівника «Укренерго»



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Всеволода Ковальчука звільнено 24 лютого

Новим виконувачем обов’язків голови правління НЕК «Укренерго» став перший заступник голови правління компанії Володимир Кудрицький

Наглядова рада «Укренерго» 24 лютого звільнила з посади виконувача обов`язків голови правління НЕК «Укренерго» Всеволода Ковальчука. Про це повідомило джерело «Главкома» в уряді.

Новим виконувачем обов’язків голови правління НЕК «Укренерго» став перший заступник голови правління компанії Володимир Кудрицький, який з вересня 2019 року відповідав за фінансову, інвестиційну, будівельну та ремонтну діяльність компанії, розробку та виконання стратегії, оперативне керування, експлуатацію та розвиток мереж. А також, координував діяльність Експертної ради «Укренерго».

Всеволод Ковальчук до призначення керівником кілька років поспіль керував процесами інвестицій та співпраці з міжнародними фінансовими інституціями. У 2008 році Ковальчук працював на посаді виконавчого директора з економічної політики та аналізу, виконував обов’язки віцепрезидента з фінансів НАЕК «Енергоатом». Протягом 2001–2007 років він працював у НАК «Нафтогаз України».

Раніше в пресі з посиланням на протокол засідання уряду повідомили, що Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів і наглядовій раді НЕК «Укренерго» зупинити конкурс на голову цієї компанії, а також призначити нового в. о. керівника. У документі від 12 лютого сказано, що конкурс необхідно зупинити, доки повністю не буде оновлений склад наглядової ради НЕК «Укренерго».

Протокол передбачав «невідкладно призначити» нового в. о. голови компанії рішенням Кабміну, а не наглядовою радою. У повідомленні також йшлося, що зараз до наглядової ради «Укренерго» входять чотири незалежні директори й один представник держави. Ще дві посади членів ради вакантні. Проте на сайті «Укренерго» розміщена інформація про сімох членів наглядової ради «Укренерго».

Міністерство фінансів як орган управління компанією оголосило конкурс на призначення нових членів ще 29 листопада, але номінаційний комітет жодного разу не збирався для розгляду цього питання.