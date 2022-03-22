Зеленський відреагував на вбивство окупантами дідуся, що пройшов Бухенвальд

Все більше світ розуміє, що таке «денацифікація» по-російськи

Президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель у Харкові 96-річного чоловіка, який пройшов концтабір Бухенвальд. Свою реакцію він висловив під час інтерв’ю європейським суспільним мовникам.

За словами глави держави, кожен день війни з Росією дає все більше інформації про те, що для путінського режиму означає «денацифікація». Так Зеленський відреагував на загибель в’язня Бухенвальда Бориса Романченка.

«У Харкові було вбито Бориса Романченка – колишнього ув'язненого нацистських концтаборів. Йому було 96 років. Вдумайтеся – скільки всього він пройшов! Він вижив у Бухенвальді, Дора-Міттельбау, Пенемюнде та Берген-Бельзені – у конвеєрах смерті, створених гітлерівцями. А вбитий був російським снарядом, який ударив по звичайній харківській багатоповерхівці», – сказав Зеленський.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський підбив підсумки 26 дня повномасштабної війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.