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    Зеленський відреагував на вбивство окупантами дідуся, що пройшов Бухенвальд

    Президент Володимир Зеленський відреагував на вбивство 96-річного Бориса Романченка, який пройшов Бухенвальд - Зеленський відреагував на вбивство окупантами дідуся, що пройшов Бухенвальд
    Президент Володимир Зеленський відреагував на вбивство 96-річного Бориса Романченка, який пройшов Бухенвальд
    Фото: YouTube

    Все більше світ розуміє, що таке «денацифікація» по-російськи

    Президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель у Харкові 96-річного чоловіка, який пройшов концтабір Бухенвальд. Свою реакцію він висловив під час інтерв’ю європейським суспільним мовникам.

    За словами глави держави, кожен день війни з Росією дає все більше інформації про те, що для путінського режиму означає «денацифікація». Так Зеленський відреагував на загибель в’язня Бухенвальда Бориса Романченка.

    «У Харкові було вбито Бориса Романченка – колишнього ув'язненого нацистських концтаборів. Йому було 96 років. Вдумайтеся – скільки всього він пройшов! Він вижив у Бухенвальді, Дора-Міттельбау, Пенемюнде та Берген-Бельзені – у конвеєрах смерті, створених гітлерівцями. А вбитий був російським снарядом, який ударив по звичайній харківській багатоповерхівці», – сказав Зеленський.

    Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський підбив підсумки 26 дня повномасштабної війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський відреагував на вбивство окупантами дідуся, що пройшов Бухенвальд