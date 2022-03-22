Це був день важких подій: вечірнє звернення Зеленського (відео)

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 26-го дня війни

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки 26 дня повномасштабної війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

Президент розповів, що російські військові 21 березня завдали ударів з «Градів» по Житомирській області.

Глава держави запевнив, що за цей удар вороги отримали «гідну відповідь». Також наші військові збили на Харківщині під Чугуєвом російський літак.

«Наші військові вже назбивали таку кількість ворожих гвинтокрилів та літаків, що залишається лише дивуватися, що у їхніх пілотів замість розуму: невже також пустота. Я сказав «також» невипадково, тому що пустота у них замість серця і замість душі, замість всього, що робить людей людьми», – сказав Зеленський.

Президент відреагував на трагічну загибель колишнього в'язня нацистських концтаборів 96-річного Бориса Романченка. Глава держави зауважив, що Романченко вижив у конвеєрах смерті, створених гітлерівцями, у часи Другої світової, а загинув у Харкові в 21 столітті від російського обстрілу.

«У Харкові був убитий Борис Романченко. Колишній в'язень нацистских концтаборів, йому було 96 років. Вдумайтеся, будь ласка, скільки всього він пройшов. Він вижив у Бухенвальді, Дора-Міттельбау, Пенемюнде, Берген Бельзені – у конвеєрах смерті, створених гітлерівцями. А був убитий російським снарядом, який вдарив по звичайній харківській багатоповерхівці. Кожен день війни все очевидніше, що це в них таке денацифікація», – сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що ці 24 години були важкими на події та висновки.

«Це був день важких подій. Важких висновків. Але це був іще один день, який наближає нас до нашої перемоги. До миру для нашої держави. Слава Україні!», – заявив Зеленський.

Увечері 21 березня, наприкінці 26-го доби героїчного протистояння Українського народу російським окупантам президент Володимир Зеленський звернувся до жителів українських міст.

Нагадаємо, триває 26-й день героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

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