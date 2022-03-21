Зеленський утворив у Гостомелі військову адміністрацію і призначив нового керівника

В Україні триває 26-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською

В Україні триває 26-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Указ видано на виконання закону про режим воєнного стану

Президент Володимир Зеленський утворив Гостомельську селищну військову адміністрацію Бучанського району Київської області. Про це свідчить його Указ від 21 березня.

Крім цього, доручив генеральному штабу Збройних Сил України, Київській обласній державній адміністрації здійснити, відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації.

Також глава держави призначив Тараса Думенка начальником Гостомельської селищної військової адміністрації. До цього Думенко працював менеджером з розвитку бізнесу ISE group і входив до виконавчого комітету Гостомельської селищної ради.

Додамо, що станом на 21 березня найбільш небезпечними напрямками Київщини є Житомирська траса, Ірпінь, Гостомель, де ведуться бої з російськими окупантами.

Як відомо, в Україні триває 26-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.