Ми переможемо. Зеленський опублікував англомовне відео про війну

В Україні триває 25-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Президент України Володимир Зеленський опублікував англомовне відео про повномасштабну агресію Росії проти України.

У відео, президент розповідає, що війна зачепила кожного українця. Він говорить англійською, під відеоряд з жахливими кадрами війни. Зеленський не забуває нагадати, що в цих злочинах винні росіяни.

«Ми переможемо. Будуть нові міста. Будуть нові мрії. Буде нова історія. Буде, безсумнівно. І тих, кого ми втратили, пам’ятатимемо. І ми знову співатимемо, і святкуватимемо заново», − обіцяє Володимир Зеденський.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо переговори з Путіним проваляться, це означатиме третю світову війну.

«Якщо у нас є лише 1% шансів зупинити цю війну, я думаю, що нам потрібно скористатися цим шансом. Ми повинні це зробити. Я можу розповісти вам про результат цих переговорів – у будь-якому випадку ми щодня втрачаємо людей, невинних людей на місцях», – сказав Зеленський.