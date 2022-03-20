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    Ми переможемо. Зеленський опублікував англомовне відео про війну

    Президент України вкотре звернувся до світової спільноти з закликом про допомогу - Ми переможемо. Зеленський опублікував англомовне відео про війну
    Президент України вкотре звернувся до світової спільноти з закликом про допомогу
    фото: Офіс Президента

    В Україні триває 25-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    Президент України Володимир Зеленський опублікував англомовне відео про повномасштабну агресію Росії проти України.

    У відео, президент розповідає, що війна зачепила кожного українця. Він говорить англійською, під відеоряд з жахливими кадрами війни. Зеленський не забуває нагадати, що в цих злочинах винні росіяни.

    «Ми переможемо. Будуть нові міста. Будуть нові мрії. Буде нова історія. Буде, безсумнівно. І тих, кого ми втратили, пам’ятатимемо. І ми знову співатимемо, і святкуватимемо заново», − обіцяє Володимир Зеденський.

    Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо переговори з Путіним проваляться, це означатиме третю світову війну.

    «Якщо у нас є лише 1% шансів зупинити цю війну, я думаю, що нам потрібно скористатися цим шансом. Ми повинні це зробити. Я можу розповісти вам про результат цих переговорів – у будь-якому випадку ми щодня втрачаємо людей, невинних людей на місцях», – сказав Зеленський.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Ми переможемо. Зеленський опублікував англомовне відео про війну