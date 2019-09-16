Бій за Дніпро. Чи вистоїть Філатов

Події навколо капітального ремонту Центрального мосту можуть стати роковими для Бориса Філатова

В оточенні Ігоря Коломойського не приховують свого бажання «розібратись» з Філатовим і Ко

Команда президента таки визначилась, що місцеві вибори пройдуть раніше чергового терміну – не восени, а навесні минулого року. Раніше у Зеленського допускали, що дострокові вибори можуть пройти в «проблемних містах» – Одесі, Харкову, Луцьку та Києві. В цьому переліку нема Дніпра, але центр рідної для голови держави області, схоже за все, йде «за іншою відомістю». Надто багато претензій до місцевої влади має олігарх Ігор Коломойський – він не може простити меру міста Борису Філатову та Геннадію Корбану, з якими свого часу був в одній команді, самостійної гри. За різними сигналами, принципове рішення про відсторонення цієї парочки від реального управління фінансовими потоками вже прийнято. І тепер питання тільки в тому, які форми це прийме.

Міст розбрату

Днями Кабмін узгодив кандидатуру нового голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренко, і Володимир Зеленський вже представив його в ході свого суботнього візиту в Дніпро. Цей бізнесмен виглядає для області абсолютним «парашутистом», про якого ніхто раніше нічого не чув і навіть з пошуком його фотографій виникли проблеми. Фаворитом до останнього вважався нинішній перший заступник голови облради екс-нардеп Святослав Олійник, але, вочевидь, на Банковій вирішили, що він – недостатньо «нове обличчя» і надто вже явно пов'язаний з Коломойським.

Призначення нового президентського ставленика відбулося на фоні подій навколо капітального ремонту Центрального мосту, який може стати роковим для Філатова. Так місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження через ймовірні порушення та можливе привласнення бюджетних коштів під час ремонту. В п’ятницю в мерії Дніпра відбулися обшуки. Поки самого мера ні в чому не підозрюють, а от його заступнику Михайлу Лисенку, який курував питання реконструкції мосту, готуються вручити повідомлення по підозру. Філатов вже натякнув, що обшуки в мерії – це «політичне замовлення нечистоплотних олігархів», вочевидь маючи на увазі саме Коломойського, який в цей час веселився на форумі Віктора Пінчука Yes.

Автодорожньому мосту, який з’єднує береги Дніпра, вже більш ніж півсотні років і його капітальний ремонт почався ще в 2017 році. В липні Зеленський відвідував Дніпро і тоді з подачі голови Офісу президента Андрія Богдана Філатов пообіцяв Зеленському, що піде у відставку, якщо міст не встигнуть відремонтувати за два місяці – до 14 вересня. Мер відкрив міст навіть раніше – за тиждень до цієї дати і заявив, що готовий піти з посади, коли в місті відкриють новий аеропорт.

Зеленський зі своєю свитою прилетів до Дніпра в визначену дату, аби перевірити, як Філатов виконав умови парі, і в результаті ситуація склалася «ані нашим, ані вашим». Президент визнав, що міст відкрито вчасно, але зажадав, щоб якість робіт, до якої у дніпрян вистачає претензій, підтвердила якась спеціальна комісія. Тож публічного розносу міського голови, на який багато хто очікував, не відбулося, і наразі ситуація є підвішеною.

Автодорожньому мосту, який з’єднує береги Дніпра, вже більш ніж півсотні років і його капітальний ремонт почався ще в 2017 році

Багатостраждальний міст починали ремонтувати ще структури батька тодішнього секретаря міськради В’ячеслава Мішалова. Але строки робіт зривались, сума ремонту зростала і в результаті прокуратура відкрила проти недоброчесного підрядника кримінальне провадження. Після свого парі з Зеленським Філатов поспішив звинуватити сім’ю Мішалових в зриві ремонту і порадив посадити її до в’язниці. Мішалов-молодший в свою чергу закликав обмежити меру виїзд за кордон, аби той не зміг втекти.

Також заочно Філатов пікірувався з Коломойським: мер Дніпра заявляв про плани каналу «1+1» зняти «страшне кіно» про міст (його показали одразу, як об’єкт було відкрито), і лякав, що «якщо хлопчик Боря заговорить, системно і з документами за 15 років, то у когось може почати висипатись борода».

«Ці люди – наша помилка»

Відносини між Філатовим і Коломойським, які під час подій 2014 року працювали пліч-о-пліч в держадміністрації, зіпсувались давно. Філатов налагодив плідну співпрацю з Петром Порошенком, відносини якого з Коломойським ніяк не можна було назвати приязними, та навіть агітував за нього на президентських виборах. Також мер Дніпра побив горщики з колишніми колегами по партії «Укроп», з якої зі скандалом вийшов в грудні минулого року. Сам Коломойский називає колишнього соратника хамом, що особливо пікантно, якщо згадати записи їхніх телефонних розмов, під час яких олігарх, м’яко кажучи, нечемно звертається до свого співрозмовника.

Колись дружня команда вже давно не разом

Друг Філатова Корбан так публічно не наїжджає на Коломойського, але також ображений, що його фактично відтіснили від керівних органів партії, поки він знаходився в СІЗО.

«Коломойський вважає, що Дніпро – його місто, а тут відбувся бунт його обслуговуючого персоналу, фактично офіціантів, – каже дніпровський журналіст Андрій Богатирьов. – Тому для нього принципово їх покарати».

Наразі Філатов контролює міську раду та її секретаря, але насправді компанія ця дуже різношерстна – тут і «Укроп», і Опоблок, і «За життя», і «Самопоміч», і «Солідарність»… Як тільки поступить сигнал, що на чинного мера чекають неприємності і його зливають, більшість цілком може переформатуватись під нового хазяїна міста. Віталій Кличко, який після парламентських виборів не може зібрати Київраду, не дасть збрехати.

«Філатов контролює міськраду через політичну корупцію. Як тільки цей фактор зникне, всі ці люди будуть розповідати, який він нехороший, – впевнений політтехнолог Андрій Золотарьов. – Але його будуть витискати, створювати нестерпні умови і перетворювати мерське крісло на електричний стілець. Філатов ще не потрапляв ще в таку ситуацію, коли і державна машина, і Ігор Валерійович проти нього. Поки цапами-відбувайлами обрані його заступник та начальники управлінь, але їх будуть схиляти, аби вони дали покази на мера. Програма-мінімум – відправити його у відставку, а якщо буде упиратись, можуть і посадити. Ми ж не знаємо, як саме Коломойський прагне поставити Борю на місце».

В оточенні олігарха не приховують свого бажання «розібратись» з Філатовим і Ко. «Ці люди – наша помилка, вони зрадники, – категоричний в розмові з «Главкомом» один з найближчих соратників Коломойського. – І я б не виключав, що дострокові вибори мера і міськради відбудуться раніше, ніж весною. А на них переможе кандидат від «Слуги народу».

Очевидно, що користуючись новими політичними реаліями, олігарх буде намагатись повернути свій вплив на рідне місто. Через децентралізацію його бюджет виріс в декілька разів і є дуже ласим шматочком. Але Філатов так просто здаватись не збирається, а президент поки демонструє рівновіддаленість від сторін конфлікту.

Павло Вуєць, «Главком»