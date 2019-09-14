Зеленський представив нового голову Дніпропетровської ОДА



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Президент України Володимир Зеленський

Нову посаду отримав Олександр Бондаренко

Президент України Володимир Зеленський прибув до Дніпра, де представив нового голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександра Бондаренко. Про це повідомляє Укрінформ.

«Я приїхав сюди в День міста, прекрасного міста Дніпро і вітаю всіх земляків дніпровців і хочу представити нового голову. Олександр Бондаренко — молодий менеджер. Наша головна вимога до всіх голів обласних адміністрацій — випробувальний термін. До Нового року дивимось, як справляються... Якщо справиться, то добре», - сказав президент.

Він вручив Бондаренку посвідчення голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Як відомо, 13 вересня Кабінет міністрів України на своєму засіданні підтримав проєкт указу президента про призначення Бондаренка Олександра Вікторовича головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Зазначимо, Олександр Бондаренко займається бізнесом і зареєстрований у Харкові. Власник і акціонер таких компаній як «Бі енд Бі Фудз», «Сталь Бізнес Системи», «Філд Маркетинг» і «Лок Сток». Його дружина є громадянкою Росії.