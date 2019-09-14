Зеленський випив пива з Філатовим та Богданом на набережній Дніпра
Фото: Юрій Мисягін, Facebook
Президент покуштував пива разом із Богданом та Філатовим на Фестивальному причалі
У мережу потрапили фото, як президент України Володимир Зеленський святкує день Дніпра із мером міста Борисом Філатовим та головою свого офісу Андрієм Богданом.
Фото опублікував волонтер Юрій Мисягін у Facebook.
Зеленський покуштував пива разом із Богданом та Філатовим на Фестивальному причалі.
«Дніпро, з днем міста! Президент України Володимир Зеленський, глава ОП Андрій Богдан і мер Дніпра Борис Філатов, привітали місто зі святом!», - написав Мисягін.
Нагадаємо, у неділю президент України Володимир Зеленський прибув до Дніпра, де представив нового голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександра Бондаренко.