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    Зеленський випив пива з Філатовим та Богданом на набережній Дніпра

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    Зеленський випив пива з Філатовим та Богданом на набережній Дніпра
    Фото: Юрій Мисягін, Facebook

    Президент покуштував пива разом із Богданом та Філатовим на Фестивальному причалі

    У мережу потрапили фото, як президент України Володимир Зеленський святкує день Дніпра із мером міста Борисом Філатовим та головою свого офісу Андрієм Богданом.

    Фото опублікував волонтер Юрій Мисягін у Facebook.

    Зеленський покуштував пива разом із Богданом та Філатовим на Фестивальному причалі.

    «Дніпро, з днем міста! Президент України Володимир Зеленський, глава ОП Андрій Богдан і мер Дніпра Борис Філатов, привітали місто зі святом!», - написав Мисягін.

    Нагадаємо, у неділю президент України Володимир Зеленський прибув до Дніпра, де представив нового голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександра Бондаренко.

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