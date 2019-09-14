Зеленський випив пива з Філатовим та Богданом на набережній Дніпра



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Фото: Юрій Мисягін, Facebook

Президент покуштував пива разом із Богданом та Філатовим на Фестивальному причалі

У мережу потрапили фото, як президент України Володимир Зеленський святкує день Дніпра із мером міста Борисом Філатовим та головою свого офісу Андрієм Богданом.

Фото опублікував волонтер Юрій Мисягін у Facebook.

Зеленський покуштував пива разом із Богданом та Філатовим на Фестивальному причалі.

«Дніпро, з днем міста! Президент України Володимир Зеленський, глава ОП Андрій Богдан і мер Дніпра Борис Філатов, привітали місто зі святом!», - написав Мисягін.

Нагадаємо, у неділю президент України Володимир Зеленський прибув до Дніпра, де представив нового голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександра Бондаренко.