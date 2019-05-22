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    Суспільство

    Парубій порадив Зеленському вивчити історію України

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    Спікер закликав не допустити, щоб життя тисяч українців були відданні намарно - Парубій порадив Зеленському вивчити історію України
    Спікер закликав не допустити, щоб життя тисяч українців були відданні намарно

    Спікер Верховної Ради розкритикував ініціативу Зеленського провести референдум щодо мирних домовленостей з Росією

    Голова Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що новий президент Володимир Зеленський шукає шляхи капітуляції перед країною-агресором. Про це йшлося під час відкриття позачергового засідання парламенту.

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    Зокрема, спікер Андрій Парубій розкритикував ініціативу Зеленського провести референдум щодо мирних домовленостей з Росією.

    «Рекомендую президенту України і його команді добре вивчити уроки української історії і не шукати шляхи капітуляції перед Росією», - сказав Парубій. 

    «Для тих, хто пропонує помиритись з Росією, нагадаю, що саме 22 травня 14-го року, тоді був секретарем РНБО, української Волновахи росіяни жорстоко і цинічно розстріляли колону української 51-ї бригади. Тоді 18 українців трагічно загинули. Не допустимо, щоб життя тисяч українців були відданні намарно», - додав спікер.

    Після цього відбулась хвилина мовчання.

    Нагадаємо, 21 травня голова Адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що влада розглядає винесення на всенародний референдум питання про укладення мирних домовленостей з РФ.

    Як повідомлялося, Парубій відкрив засідання Ради, а тексту законопроекту про зміну виборчої системи досі немає.

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