Зеленський хоче винести на референдум питання про мирні переговори із РФ



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Богдан заявив, що різні домовленості, що стосуються військового конфлікту з Росією, має оцінювати суспільство

Глава Адміністрації президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що влада розглядає винесення на всенародний референдум питання про укладення мирних домовленостей з РФ.

Відповідну заяву він зробив в ефірі «112 Україна».

«Сам Володимир Зеленський декларував у своїх виступах, що ми розглядаємо питання оформлення якихось домовленостей та винесення їх на референдум. Все-таки повинні не політики тільки говорити, але народ. Ми розглядаємо винесення на всенародний референдум питання по досягненню мирних домовленостей з Росією, щоб не тільки депутати проголосували і не тільки президент ухвалював рішення - щоб народ України ухвалював це рішення», - заявив Богдан.

Глава АП зазначив, що різні домовленості, що стосуються військового конфлікту з Росією, має оцінювати суспільство.

Раніше Богдан заявив про необхідність шукати компроміси в питанні переговорів щодо Донбасу, проте підкреслив, що територіями і людьми держава торгувати не буде.

21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.

Також Зеленський звільнив начальника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка і призначив на цю посаду Руслана Хомчака.

Як відомо, в Адміністрації президента України 21 травня відбулася зустріч Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, під час якої йшлося про дострокове припинення повноважень ВР восьмого скликання та призначення дочасних парламентських виборів.

На зустрічі президент Зеленський заявив, що головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. За його словами, це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень.

Зеленський видав указ про припинення повноважень парламенту і призначення дострокових виборів на 21 липня.