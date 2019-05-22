Порошенка шокувала пропозиція від Зеленського щодо референдуму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

22 травня Порошенко з дружиною відвідали Книжковий Арсенал у Києві

Порошенко вважає, що команда нового президента повинна терміново спростувати інформацію щодо референдуму про мир з Росією

П’ятий президент України Петро Порошенко вважає, що ідея проведення референдуму в Україні щодо миру з Росією - це або невдалий експромт команди Володимира Зеленського, або свідомий крок, який загрожує суверенітету країни.

Про це Порошенко заявив під час спілкування із журналістами 22 травня.

«Я був дуже неприємно здивований дивною позицією щодо того, що «мирні угоди» з РФ маємо вирішувати шляхом референдуму. У країні є побоювання, що це може бути капітуляція, а не мирна угода», - сказав колишній президент.

Він вважає, що в команді нового президента повинні терміново спростувати інформацію щодо референдуму.

Як відомо, 22 травня Порошенко з дружиною відвідали Книжковий Арсенал у Києві.

Нагадаємо, раніше глава Адміністрації президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що влада розглядає винесення на всенародний референдум питання про укладення мирних домовленостей з РФ.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що новий президент Володимир Зеленський шукає шляхи капітуляції перед країною-агресором. Зокрема, Парубій розкритикував ініціативу Зеленського провести референдум щодо мирних домовленостей з Росією.

Джерело: Еспресо ТВ