Зеленський вкотре звернувся до російських матерів

Зеленський наголосив, що Україна не хотіла цієї жахливої війни, однак буде оборонятися

Про це глава держави

Президент Володимир Зеленський вкотре закликав російських матерів не відпускати на війну в Україну.

Зеленський наголосив, що Україна не хотіла цієї жахливої війни, однак буде оборонятися, скільки потрібно.

Президент російською мовою звернувся до матерів російських солдатів, які відбувають строкову службу. Закликав їх зробити усе, щоб тих не відправили на війну, адже це вірна смерть.

«Не віддавайте своїх дітей на війну на чужій землі. Не вірте обіцянкам, що їх відправлять просто кудись на навчання або кудись у небойові умови. Перевірте, де ваш син. І якщо у вас з'являється хоч найменша підозра, що вашого сина можуть послати воювати проти України, дійте негайно. Не віддавайте свого сина на смерть чи в полон», – наголосив Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що російські льотчики ще у січні знали, що будуть бомбити Україну. Про це полонені рашисти розповіли на пресконференції у Києві. Полонений російський льотчик Максим Криштоп сьогодні під час пресконференції у Києві розповів, що бомбардував територію Балаклії, Ізюма та Харкова фугасними авіаційними бомбами. Він повідомив, які накази отримував і як готувалися до вторгнення. Полонений звернувся до усіх військовослужбовців збройних сил Російської Федерації: негайно припиняйте виконувати злочинні накази! Він також переконаний, що Росія цю війну вже програла.