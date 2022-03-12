Зеленський звернувся до українців: стоїмо! Тримаємось! Переможемо! (відео)

Зеленський звернувся до українців проти ночі 12 березня

Окупанти виправдовують свої невдачі в Україні перед командуванням, говорячи, що українці – міцний народ сталевої країни. Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

«Міцний народ сталевої країни – саме так (російські – Ред.) військові відповідають на питання командування у Кремлі, що заважало їм захопити Україну за чотири доби», – сказав глава держави.

За його словами, хоч ця інформація непідтверджена, але є беззаперечним фактом.

«Якщо заблукалі окупанти виправдовують свої невдачі чимось іншим, це означає, що за 16 дні війни вони так і нічого не зрозуміли. Ми готові пояснювати і просвітлювати окупантів до повного розуміння, хто вони є і куди повинні тримати шлях з України», – підсумував Зеленський.

«Вони (росіяни, – ред.) не зустріли жодної підтримки на нашій землі. Хоча вони на неї дуже розраховували. Бо роками брехали самі собі, що нібито в Україні чекають на Росію. Вони не знайшли колаборантів, які здали б окупантам міста і владу, – зазначив глава держави. – Тому вони перейшли до нової стадії терору, коли намагаються фізично ліквідувати представників законної місцевої української влади».

За словами президента, для будь-якої демократичної держави у світі зрозуміло: законно обраний мер міста – це справжній представник народу.

«Можливо, в Росії від цього вже відвикли за роки автократичної влади. Можливо, там вважають, що мер – це просто начальник, якого легко прибрати, і це нічого не означає, – сказав Володимир Зеленський. – Але у нас тут – Україна. У нас тут – Європа. У нас тут – демократичний світ. Тому захоплення мера Мелітополя – це злочин не тільки проти конкретної людини. Не тільки проти конкретної громади. І не тільки проти України. Це злочин проти демократії як такої».

Президент запевнив: про викрадення дізнаються 100% людей в усіх демократичних країнах і дії російських загарбників будуть прирівняні до дій терористів ІДІЛ.

«Уся країна бачила, що Мелітополь не підкорився окупантам. Як не підкорились Херсон, Бердянськ та інші міста, куди російським військам вдалося поки що зайти. Тимчасово вдалося зайти. І це не змінити тиском на мерів чи викраденням мерів. Це можна тільки ще погіршити. Для окупантів, – додав він. – Україна вимагє негайно звільнити мера Мелітополя й гарантувати повну безпеку усім головам громад усієї нашої держави. Якщо ви перетворюєтеся на аналог терористів ІДІЛ, то який сенс тоді з вами про щось взагалі розмовляти?».

Раніше стало відомо, що у Білорусі усі морги забиті тілами убитих чеченців.

Днями активісти Росії провели акцію, закликаючи забрати трупи російських солдатів з України.

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