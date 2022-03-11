Російські льотчики ще у січні знали, що будуть бомбити Україну

Окупанти зізнаються у воєнних злочинах

Російські льотчики ще у січні 2022 року знали про участь у бойових діях на території України. Полонений російський льотчик, заступник командира 47-го авіаційного полку окупантів Максим Криштоп розповів подробиці під час конференції.

«Я, підполковник Криштоп Максим Сергійович, заступник командира 47 бомбардувального авіаційного полку. У січні 2022 року командиром полку, полковником Лобода Олексієм Геннадійовичем до нас була доведена інформація про майбутню участь у бойових діях на території України», – сказав Криштоп.

Льотчик розповів, що на територію частини їх аеродрому підвозили боєприпаси авіаційних засобів ураження. Паралельно з цим проводили тренування по польотах на гранично малих висотах, з подолання ПВО. Підготовку до вторгнення вони маскували спільними російсько-білоруськими навчаннями.

Слідство встановило, що пілот Максим Криштоп та штурман Олег Норін з 24 лютого по 6 березня бомбили житлові квартали Харкова з метою вбивства мешканців міста. Для атак вони використовували некеровані напівтонні бомби.

Дії екіпажу призвели до загибелі восьми мешканців Харкова, повної або часткової руйнації багатоквартирних житлових будинків, адміністративних будівель, медичних та освітніх закладів, гуртожитків.

При цьому затриманий росіянин стверджує, що він мав бомбити «лісовий масив на північ від Харкова для знищення живої сили противника».

Днями російські полонені дали пресконференцію у Києві. Вони повідомили, що одними із перших здалися у полон, вранці 24 лютого. Також вони висловили каяття перед українським народом.

«Сказати те, що хотів вибачитися перед ними (українцями. – ред.), те що ми зайшли на їх територію, як військові злочинці. Тому що наша влада сказала, те що тут потрібно врятувати мирне населення», – сказав один з полонених, Рассказов Володимир.

Також він звернувся до решти військових, громадян РФ із закликом кидати зброю, залишати дислокації, тому що тут мирне населення, яке не хоче війни. Решта полонених також попросили прощення перед українцями за те, що вони прийшли вбивати наш народ. Сказавши, що вони – військові злочинці.

Нагадаємо, 2 березня також троє полонених офіцерів МВС Росії визнали, що виконували злочини в Україні. Про це вони заявили на прессконференції у столиці України. За їхніми словами, злочинний наказ їм дало командування, а воно отримало його від президента РФ Путіна.

11 березня літаки рашистів обстріляли Білорусь, щоб втягнути її у війну з Україною.

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