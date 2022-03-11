Російський льотчик, який бомбив Харків: Цю війну ми вже програли

Полонений звернувся до усіх військовослужбовців збройних сил Російської Федерації: негайно припиняйте виконувати злочинні накази!

Полонений російський льотчик Максим Криштоп сьогодні під час пресконференції у Києві розповів, що бомбардував територію Балаклії, Ізюма та Харкова фугасними авіаційними бомбами. Він повідомив, які накази отримував і як готувалися до вторгнення. Зокрема він зізнався, що російські льотчики знали ще у січні, що будуть бомбити українські міста.

Далі ми публікуємо пряму мову полоненого льотчика:

«Я – підполковник Криштоп Максим Сергійович, заступник командира 47-го бомбардувального авіаційного полку, особовий номер Ф-891233, військова частина 45117.

У січні 2022 року командиром полку, полковником Лободою Олексієм Геннадійовичем до нас була доведена інформація про майбутню участь у бойових діях на території України. Після цього на територію частини, нашого аеродрому почалося підвезення боєприпасів, авіаційних засобів ураження. Паралельно з цим ми почали тренування з польотів на гранично малих висотах, з подолання ППО (протиповітряної оборони – ред.), тактичних пусків ракет «повітря – РЛС» (радіолокаційна станція – ред.).

Офіційно це проводилося як підготовка та участь у спільних російсько-білоруських навчаннях «Союзная решимость-2022». Після завершення навчань, в яких ми не взяли участь, ми продовжували тренування і підготовку до бойових дій.

Бойове розпорядження про нанесення ударів по території України надійшло до частини 23 лютого з 18 до 20 години. Далі командиром полку був поставлений бойовий наказ про нанесення ударів по території України, починаючи з 24 лютого.

Перший свій бойовий політ я виконав 24 лютого 2022 року з ураження живої сили противника південніше населеного пункту Балаклія. Бомбоскидання виконував фугасними авіаційними бомбами загальною вагою 3 тонни. Ціль була уражена.

Другий бойовий політ виконував 3 березня 2022 року. Бойова зарядка була аналогічна – 3 тонни фугасних бомб. Ціллю була колона бронетехніки противника в районі населеного пункту Ізюм. Аналогічно: ціль була уражена.

Третій бойовий політ виконував 6 березня 2022 року. На борту було 4 тонни фугасних авіаційних бомб. Після отримання наказу й координат, у процесі виконання бойової задачі я зрозумів, що ціллю є не військові об’єкти противника, а житлові будинки й мирні люди. Але злочинний наказ я виконав. Після бомбоскидання був збитий засобами ППО України. Після приземлення був полонений військовослужбовцями Національної гвардії України.

Усвідомлюю та визнаю потворність злочинів, скоєних мною. Хочу перепросити у всього українського народу за ту біду, що ми їм принесли. Обіцяю докласти усіх зусиль, щоб ця війна закінчилася якомога швидше і щоб притягнули до відповідальності усіх винних у геноциді українського народу.

Також звертаюся до своїх однополчан, до усіх військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Негайно припиняйте виконувати злочинні накази! Негайно припиняйте бойові дії. Негайно припиняйте бомбити мирні міста.

Вважаю, цю війну ми вже програли».

Днями російські полонені дали пресконференцію у Києві. Вони повідомили, що одними із перших здалися у полон, вранці 24 лютого. Також вони висловили каяття перед українським народом.

«Сказати те, що хотів вибачитися перед ними (українцями. – ред.), те що ми зайшли на їх територію, як військові злочинці. Тому що наша влада сказала, те що тут потрібно врятувати мирне населення», – сказав один з полонених, Рассказов Володимир.

Також він звернувся до решти військових, громадян РФ із закликом кидати зброю, залишати дислокації, тому що тут мирне населення, яке не хоче війни. Решта полонених також попросили прощення перед українцями за те, що вони прийшли вбивати наш народ. Сказавши, що вони – військові злочинці.

Нагадаємо, 2 березня також троє полонених офіцерів МВС Росії визнали, що виконували злочини в Україні. Про це вони заявили на прессконференції у столиці України. За їхніми словами, злочинний наказ їм дало командування, а воно отримало його від президента РФ Путіна.

11 березня літаки рашистів обстріляли Білорусь, щоб втягнути її у війну з Україною.

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