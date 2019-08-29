Президент вніс законопроєкт щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури



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Проєкт закону внесений як невідкладний

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури, повідомляє УНН.

Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури зареєстрований сьогодні під номером 1032.

Внесений як невідкладний.

Також президент вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до закону «Про оборону України» щодо організації оборони держави.

Як повідомлялось, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт Володимира Зеленського про імпічмент, який можуть сьогодні розглянути на засіданні Ради.