  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський пропонує нардепам відтермінувати штрафи для «євробляхерів»

    • Розсилка
    <span>За керування нерозмитненим автомобілем з іноземною реєстрацією передбачені штрафи до 170 тис. грн</span> - Зеленський пропонує нардепам відтермінувати штрафи для «євробляхерів»
    За керування нерозмитненим автомобілем з іноземною реєстрацією передбачені штрафи до 170 тис. грн
    Фото Станіслава Груздєва, Главком

    Наразі текст законопроєкту на сайті Верховної Ради відсутній

    У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України.

    Про це повідомляється на сайті парламенту.

    Відповідний законопроєкт № 1030 вніс президент Володимир Зеленський. На цей час текст законопроєкту на сайті Верховної Ради відсутній.

    Читайте також

    Раніше вже повідомлялося, що в Україні планують відтермінувати запровадження штрафних санкцій до власників автомобілів з іноземною реєстрацією і за цей час планують розробити новий законопроєкт про порядок розмитнення авто.

    Раніше депутати вже відтерміновували на 3 місяці, до 22 серпня, запровадження штрафів для власників авто на єврономерах.

    8 листопада 2018 року Верховна Рада ухвалила закони, що встановлюють пільговий термін (тимчасовий) розмитнення автомобілів і посилюють відповідальність громадян за використання автомобілів на єврономерах.

    Законами, зокрема, передбачалось, що вартість розмитнення авто, які завозяться для особистого використання, визначається залежно від базової ставки і двох коефіцієнтів - об'єму двигуна і віку авто. Також передбачалась 50% знижка на розмитнення у перші три місяці після набуття чинності закону.

    За керування нерозмитненим автомобілем з іноземною реєстрацією передбачені штрафи до 170 тис. грн.

     Читайте також: «Слуги народу» і їх «темники»
    Читайте також
    митниця Верховна Рада депутат закон машини штраф автомобіль Володимир Зеленський президент євробляхери
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ