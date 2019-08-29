Зеленський пропонує нардепам відтермінувати штрафи для «євробляхерів»



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За керування нерозмитненим автомобілем з іноземною реєстрацією передбачені штрафи до 170 тис. грн Фото Станіслава Груздєва, Главком

Наразі текст законопроєкту на сайті Верховної Ради відсутній

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Відповідний законопроєкт № 1030 вніс президент Володимир Зеленський. На цей час текст законопроєкту на сайті Верховної Ради відсутній.

Раніше вже повідомлялося, що в Україні планують відтермінувати запровадження штрафних санкцій до власників автомобілів з іноземною реєстрацією і за цей час планують розробити новий законопроєкт про порядок розмитнення авто.

Раніше депутати вже відтерміновували на 3 місяці, до 22 серпня, запровадження штрафів для власників авто на єврономерах.

8 листопада 2018 року Верховна Рада ухвалила закони, що встановлюють пільговий термін (тимчасовий) розмитнення автомобілів і посилюють відповідальність громадян за використання автомобілів на єврономерах.

Законами, зокрема, передбачалось, що вартість розмитнення авто, які завозяться для особистого використання, визначається залежно від базової ставки і двох коефіцієнтів - об'єму двигуна і віку авто. Також передбачалась 50% знижка на розмитнення у перші три місяці після набуття чинності закону.

За керування нерозмитненим автомобілем з іноземною реєстрацією передбачені штрафи до 170 тис. грн.