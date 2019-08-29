Зеленський пропонує змінити закон про Антикорупційний суд



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29 серпня Володимир Зеленський взяв участь в урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди складання присяги новообраними народними депутатами України

Наразі тексту документа немає

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України законопроєкт про внесення зміни до закону «Про Вищий антикорупційний суд» (щодо початку роботи суду).

Як зазначено на сайті парламенту, проєкт закону внесений 29 серпня 2019 року.

Також повідомляється, що законопроєкт зареєстрований під номером №1025.

Наразі тексту документа немає.

Зазначимо, що Зеленський 23 серпня провів зустріч з делегацією Світового банку на чолі з президентом організації Девідом Мелпасом. На зустрічі Зеленський зазначив, що 5 вересня розпочне роботу новостворений Антикорупційний суд. Глава держави також наголосив на важливості ухвалення земельної реформи, розвитку інфраструктури та державно-приватного партнерства.

У липні Зеленський пропонував, щоб незаконне збагачення розглядав тільки Антикорупційний суд.

На початку липня Антикорупційний суд отримав будівлю у Києві.