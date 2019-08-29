У Раді зареєстрували законопроєкт Зеленського про імпічмент



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Президент України Володимир Зеленський Фото: РБК-Україна

Законопроєкт «Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)» зареєстровано в Раді 29 серпня під №1012

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт Володимира Зеленського про імпічмент, який можуть сьогодні розглянути на засіданні Ради. Про це йдеться на сайті Ради.

Законопроєкт президента «Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)» зареєстровано в Раді 29 серпня під №1012.

Як повідомлялось, Зеленський пропонував попередньому складу Ради прийняти закон про імпічмент, проте Рада відмовилася розглядати його.

Нагадаємо, Парубій вимагав, щоб Зеленський нарешті підписав закон про тимчасові слідчі та спеціальні комісії парламенту, який передбачає врегулювання процедури імпічменту.

Спікер нагадав, що 27 червня цей термін був вичерпаний, «відтак закон згідно з Конституцією вважається схваленим президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений».